أم تترك رضيعها وحيدًا بالشاطئ وتذهب لشرب القهوة.. وفعل صادم من الشرطة البولاندية

قرّرت الأم ترك طفلها الرضيع في سيارته الصغيرة وحيدًا دون رفيق لتذهب هي إلى أقرب مقهى لتناول فنجان من القهوة من أجل إسعاد نفسها، بينما تركت ورقة مكتوبة على ظهرها ملاحظة تطلب فيها من المارة عدم الاقتراب من عربة الطفل لأن رضيعها الآن نائم.





وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، كانت مدينة كولوبرزيج البولندية غاضبة بالتأكيد من الحادث المروع حيث لاحظ المارة طفلًا داخل عربة أطفال على الشاطئ مع ملاحظة مطوية بالداخل، وبعد قراءتها زاد غضب الناس في الشاعر اكثر نظرا لعدم مبالاة الأم بطفلها.

وجاء في الملاحظة: «من فضلك لا تقترب، فالطفل نائم»

ولم تفعل المذكرة الكثير لتهدئة المشاة بشأن الطفل المتروك وحيدًا حيث قرروا الاتصال بالشرطة التي وصلت بعد ذلك إلى الشاطئ.



وسرعان ما بدأت الشرطة في البحث عن والدة الطفل حيث اكتشفوا أن حاجتها إلى القهوة كانت سبب تركها لطفلها وحده.

وبحسب السلطات ، "قللت" الأم من أفعالها وكانت هادئة.

وقال أركاديوس كوالسكي، رئيس قسم الوقاية في قيادة الشرطة في كولوبرزيج: “حددت الدورية المرسلة أن العربة كانت بالفعل متوقفة بجانب البحر، على حافة الشاطئ”.

وقد تقرّر أن والدة الطفل كانت في مقهى قريب، تشرب القهوة.

"كانت السيدة هادئة وظننت أن شيئًا لم يحدث.. قللت من شأن هذه القضية كثيرًا".

ادعت الأم أن الطفل لم يكن في خطر لأنها حافظت على رؤية جيدة لعربة الأطفال من المطعم.

وأضاف كوالسكي: “كان بإمكاننا تفادي وقوع مأساة”.

لقد كان عملاً طائشًا من جانب هذه السيدة ، قد تؤدي هبوب رياح إلى قلب عربة الأطفال أو يمكن للموجة أن تجرفها بعيدًا".

وتابع: “لن يمر إهمال الأم دون عقاب حيث تم إبلاغ محكمة الأسرة بهذا الحادث منذ ذلك الحين”.