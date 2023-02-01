إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

أصيب 4 أشخاص في تصادم وقع بين سيارة ملاكي وتروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي بمركز القوصية وتم نقلهم إلى مستشفى القوصية المركزي.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم بالقرب من كمين الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكي رقم 5294 ه د و، وتروسيكل بدون لوحات معدنية.



أسفر الحادث عن إصابة كلا من " علاء. م. أ" 38 عاماً، و " أحمد. ع. ح" 15 عاماً، و " جمال. ن. ر" 45 عاماً، و " محمد. ح. م" 35 عاماً، وتم نقلهم إلى مستشفى القوصية المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.