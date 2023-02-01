مأساة إنسانية|تفاصيل تفحم 7 أشخاص من عائلة واحدة بعد حريق منزلهم بالسعودية

تسبب حريق في مدينة القريات السعودية بفاجعة، بعد وفاة 7 أشخاص من أسرة واحدة، الثلاثاء.

وذكرت قناة الإخبارية أن الحريق في القريات شمال غرب السعودية قرب الحدود الأردنية اندلع في منزل الأسرة.



وقالت "في حادثة مفجعة، القريات تشهد وفاة 7 أفراد من أسرة واحدة إثر حريق منزلي".

وأضافت أن شخصًا ثامنا أصيب نتيجة الحريق، وهو في حالة حرجة، وتم وضعه في قسم العناية الفائقة بإحدى مستشفيات القريات.

وأوضحت أن الحريق اندلع بإحدى غرف المنزل الكائن في حي التسهيلات بالمدينة الحدودية.

من جانبه قال الدفاع المدني السعودي، "أخمد مدني القريات حريقا في منزل بحي التسهيلات، نتج عنه إصابة امرأة ووفاة (7) أشخاص بينهم (3) أطفال".

وذكر حساب "سناب القريات" أن الحريق اندلع "بعد عودة العائلة من مراسم حفل زفاف بمحافظة القريات (...) وتحولت فرحة الزفاف إلى حزن كبير".