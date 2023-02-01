عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: تشغيل 76 شاباً بإحدى شركات القطاع الخاص في أسيوط

صدى البلد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، بشأن تشغيل 76 شاباً بشركة "كازيون" لتجارة المواد الغذائية برواتب تتراوح بين 4000 و6000 جنيه، وذلك من خلال مقابلات شخصية تم عقدها داخل المديرية، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى والمساهمة في خفض معدلات البطالة.

وأوضح علي سيد مصطفى، مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، في تقريره  للوزارة، أنه تم تشغيل الشباب بمرتبات تبدأ من 4000 جنيه، من خلال عقد مقابلات شخصية بالمدريرية في إطار البروتوكول الموقع بين المديرية وشركة “كازيون” تحت إشراف إدارة التشغيل بالداخل برئاسة سحر على في ضوء الخطوات الحثيثة التي تبذلها المديرية وجهودها الرامية نحو رفع معدلات التشغيل داخل المحافظة.

وذكر مدير المديرية أنه يجرى حالياً استكمال المقابلات الشخصية للشباب لتشغيلهم بالشركة في الدفعات القادمة، وذلك تعزيزاً لدور الوزارة في تقديم خدمات للمواطنين من أبناء المحافظات لتوفير الحياة الكريمة في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق أهدافها في الجمهورية الجديدة.

F9AF8FF4-4546-4404-9316-9A378BCA3610
F9AF8FF4-4546-4404-9316-9A378BCA3610
1C45F3E5-6853-4CFF-879C-A9810C541B87
1C45F3E5-6853-4CFF-879C-A9810C541B87
965B9E93-2652-43C7-AC18-BF7BEBE68BDC
965B9E93-2652-43C7-AC18-BF7BEBE68BDC
B0BFD8AE-7E7C-4C89-B055-60E7ADDF2A23
B0BFD8AE-7E7C-4C89-B055-60E7ADDF2A23
608763AC-D143-4D8E-96A2-4D4A245CB15D
608763AC-D143-4D8E-96A2-4D4A245CB15D
02B1F308-CB39-4D65-83B1-83C4CFB113B0
02B1F308-CB39-4D65-83B1-83C4CFB113B0
3C10CB1C-932C-45C8-8F40-DBD5A1272551
3C10CB1C-932C-45C8-8F40-DBD5A1272551

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| انتهاء أزمة نادي الزمالك بعد اكتشاف خطأ من اتحاد الكرة

تراجعت أخيرا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاربعاء

صراخ وصوت عال| كواليس خناقة مرتضى منصور داخل اتحاد الكرة

نجم الزمالك يقترب من الأهلي بعد جلسة مع حسام غالي وأمير توفيق

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 بعد اعتمادها

نزل تحت 1500 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة بشأن اجتماع نجم زملكاوي مع الأهلي

رسوب 41279 طالباً في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة

ترشيحاتنا

الرخصة الذهبية وطرح 20 شركة في البورصة.. تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء

خصم 15%| إقرار تيسيرات الدفع الفورى لحاجزى مشروع بيت الوطن

الفساد مستمر.. الأمن الأوكراني يكتشف اختلاسا بقيمة مليار دولار في شركة النفط

مقطع فيديو يقود مواطنا سعوديا لـ خلف القضبان| شاهد

هوجان يصاب بشلل نصفي.. خبر محزن لـ عشاق المصارعة

معركة طاحنة.. الدفاع الروسية تعلن سيطرتها على مناطق إستراتيجية في دونيتسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل حفلها في عيد الحب.. أغرب إطلالات مايا دياب على المسرح| شاهد

وهيا بتصوره.. فتاة تتعرض لتصرف مأساوي من شمبانزي بالصين| شاهد

قصة فيلم أنا لحبيبي قبل ساعات من عرضه في السينما | صور

بسبب فستان الزفاف.. كندية تضع ابنتها بموقف محرج أمام الضيوف في ليلة العمر

فيديو

تفشي متحور جديد لكورونا في مصر | أعراضه غير متوقعة

تحذير بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث بدرجات الحرارة اليوم؟

كاملة أبوذكرى وعمرو سلامة ومروان حامد يكشفون أسرار أعمالهم مع محمد البسيونى

رنا رئيس مش بنت ريهام عبد الغفور.. مفاجأة الحلقات القادمة لـ أزمة منتصف العمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ