القوى العاملة: تشغيل 76 شاباً بإحدى شركات القطاع الخاص في أسيوط

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، بشأن تشغيل 76 شاباً بشركة "كازيون" لتجارة المواد الغذائية برواتب تتراوح بين 4000 و6000 جنيه، وذلك من خلال مقابلات شخصية تم عقدها داخل المديرية، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى والمساهمة في خفض معدلات البطالة.

وأوضح علي سيد مصطفى، مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، في تقريره للوزارة، أنه تم تشغيل الشباب بمرتبات تبدأ من 4000 جنيه، من خلال عقد مقابلات شخصية بالمدريرية في إطار البروتوكول الموقع بين المديرية وشركة “كازيون” تحت إشراف إدارة التشغيل بالداخل برئاسة سحر على في ضوء الخطوات الحثيثة التي تبذلها المديرية وجهودها الرامية نحو رفع معدلات التشغيل داخل المحافظة.

وذكر مدير المديرية أنه يجرى حالياً استكمال المقابلات الشخصية للشباب لتشغيلهم بالشركة في الدفعات القادمة، وذلك تعزيزاً لدور الوزارة في تقديم خدمات للمواطنين من أبناء المحافظات لتوفير الحياة الكريمة في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق أهدافها في الجمهورية الجديدة.

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