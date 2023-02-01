أخبار السوشيال ميديا| تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب عودة فيريرا.. وكريم فهمي يحرج متابعة بسبب منشور عنه

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:



رنا رئيس تجذب الأنظار برفقة كريم فهمي عبر تيك توك.. شاهد شاركت الفنانة رنا رئيس، المتابعين فيديو كوميدي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”.

وظهرت رنا رئيس برفقه الفنان كريم فهمي، من كواليس مسلسل “أزمة منتصف العمر”، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو الكوميدي.

الاحتراف الحقيقي مش كده.. تعليق مجدي عبدالغني على صفقات الشناوي

علق مجدي عبد الغني، علي رفض محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لصفقات الاحتراف، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب الإعلامي مجدي عبد الغني في تويتة له: “الأهلي عمل حملة إعلامية أن الشناوي رفض عرض من انجلترا والنصر حبًا في الأهلي، واتمهد للكلام دا علشان يرفع عقد الحارس، والناس تقول ساعتها يستاهل لأنه فضل النادي، الاحتراف الحقيقي مش كدا مع احترامي للشناوي”.

دونجا يوجه رسالة إلى إمام عاشور عقب رحيله.. شاهد

دعم نبيل عماد دونجا لاعب نادي الزمالك، زميله اللاعب إمام عاشور عقب رحيله عن النادي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر دونجا صورة برفقة إمام عاشور عبر خاصية “الاستوري”، وعلق عليها كاتبًا: “حظا سعيدا يا أخي، أتمنى لك كل التوفيق”.

هاني حتحوت للاعبي الأهلي قبل مباراة أوكلاند سيتي: هاتوا لنا ريال مدريد

وجه الإعلامي هاني حتحوت، رسالة إلى لاعبي النادي الأهلي قبل انطلاق بطولة كأس العالم لـ الأندية فى المغرب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب حتحوت في تويتة له: “بالتوفيق لرجالة الأهلي في كأس العالم للأندية.. هاتوا لنا ريال مدريد”.

فرج عامر يكشف ثمن خلافات اتحاد كرة القدم وحقيقة ضم طارق علاء

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ثمن خلافات النادي مع اتحاد كرة القدم وحقيقة ضم اللاعب طارق علاء، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب فرج عامر: “دفعنا ثمن خلافات اتحاد كرة القدم مع ⁧‫#الزمالك‬⁩ ولم نتمكن من قيد طارق علاء قائد منتخب الشباب”.

دمه تقيل.. كريم فهمي يحرج متابعة بسبب منشور عنه رد الفنان كريم فهمي علي إحدي المتابعات، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بسبب منشور كتبته عن أدائه التمثيلي.

وكتبت في تويتة لها: “يااااه كريم فهمى دمه تقيل بشكل وعلاقته بالتمثيل زى علاقتى باللغة اليابانية”.

عقب رجوع فيريرا.. تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق

علق أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، على رجوع البرتغالى جيسافالدو فيريرا، المدير الفنى السابق للزمالك، لقيادة الزمالك فى مباراة فاركو المقرر لها الاثنين المقبل بعد 8 أيام فقط من إقالته.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “احنا في مسرحية قسماً بالله !!”.