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رئيس التحرير
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أخبار البلد

إعادة تسعير مقتنيات متاحف الفنون المصرية .. تفاصيل

صدى البلد

بدأت لجنة توثيق ومراجعة مقتنيات متاحف الفنون أعمالها مساء أمس - الثلاثاء - بمتحف الفن المصري الحديث بأرض دار الأوبرا المصرية.


شهد الاجتماع الأول للجنة مناقشة الآليات التي سيتم اعتمادها في توثيق وتدقيق ومراجعة بيانات الأعمال التي تضمها متاحف الفنون المصرية، ودار حوار مفتوح حول أهمية إعادة تسعير المقتنيات وفق القيم الحقيقية، وانتهى رأي اللجنة إلى وضع قيم تأمينية مناسبة يتم الرجوع إليها حال خروج هذه المقتنيات على سبيل الإعارة داخل وخارج البلاد، مع الوضع في الاعتبار أن كثير من تلك الأعمال تحمل قيمة أدبية أكبر من التقييم المادي.

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وكان دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية قد شكل لجنة من المتخصصين والأكاديميين من مختلف أجيال الفنانين المشهود لهم بالثقافة الفنية الرفيعة والكفاءة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بإعداد قاعدة بيانات كاملة لمقتنيات المتاحف الفنية المصرية، وذلك بعد توثيق ومراجعة جميع الأعمال.


تشكلت اللجنة من الفنانين الدكتور عماد أبو زيد، الدكتورة أسماء النواوى، الدكتورة أميرة فهمي، الدكتورة رانيا أبو العزم، الدكتور أحمد محمد إبراهيم، الدكتورة داليا أشرف من أقسام التصوير والنقد الفني بكليات  الفنون المتخصصة، والدكتور أحمد موسى، الدكتور محمد عباس، الدكتور باهر أبو بكر، الدكتور عبد المجيد إسماعيل من أقسام النحت، الدكتور محمد عيد، الدكتور محمد التهامي، الدكتور شادي أديب، الدكتورة إيفان أديب من أقسام الرسم والجرافيك، الدكتور أيمن خلاف من قسم الأشغال والتُراث الشعبي، الدكتورة أماني فوزي، الدكتورة صفاء عطيه، الدكتورة سمر عبد الصادق، الدكتورة مروة علي من قسم الخزف.

عددها  يتخطي  ٣٠ الف عمل فني في شتى المجالات


يذكر أن المقتنيات التي تضمها متاحف الفنون يقرب عددها من ٣٠ الف عمل فني في شتى المجالات، وتضم سجلات متحف الفن المصري الحديث وحده أكثر من ١٤ ألف عمل فني، ومن المنتظر أن يتم إعداد ملف لكل عمل فني يشمل صورة المقتنى وكافة بياناته، وذلك ضمن سجل كامل لمقتنيات المتاحف والتي ستكون متاحة للدارسين والمهتمين بالفنون التشكيلية عبر البوابة الإلكترونية لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.

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توثيق ومراجعة مقتنيات متاحف الفنون متاحف الفنون متحف الفن المصري الفن المصري دار الاوبرا المصرية

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