بعد صدور تأشيرة مرور مجانية للسعودية.. احذر مخالفة قواعد بوابة العمرة المصرية

أعلنت الخارجية السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، عن إطلاق خدمة تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جواً، إلكترونياً وبشكل فوري ومجاني، وذلك من أجل الإقامة لمدة 4 أيام في البلاد.

وحسب ما أعلنته الخارجية السعودية تأتي هذه الخطوة من أجل تسهيل القدوم لحضور الفعاليات السياحية أو أداء الشعائر الدينية، ومن بينها أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي وللسياحة.

ويكون ذلك من خلال التقدم بطلب تأشيرة المرور"عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية وطيران ناس، "ليتم تمريرها آلياً إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

مخالفة قواعد بوابة العمرة المصرية

أثار هذا القرار عدة تساؤلات من المواطنين بشأن ضوابط التقدم للعمرة والإجراءات التي تقوم بها شركات تنفيذها وفقا لقانون بوابة العمرة المصرية والذي صدر العام الماضي بدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب.

وفي هذا الشأن وضعت بوابة العمرة المصرية مجموعة من العقوبات التي يتم تطبيقها كذلك على شركات تنفيذ رحلات العمرة، وكذلك المعتمرين من المخالفين لقانون إنشاء بوابة العمرة المصرية.

وينص قانون إنشاء بوابة العمرة المصرية، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

حال تنفيذ رحلات العمرة خارج إطار الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها سنويا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة.

عدم التزام شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية، حيث يلزم القانون بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، بحيث تكون الغرامة كالتالي: لا تقل عن 2 مليون جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه.

وتلزم بوابة العمرية المصرية الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة.