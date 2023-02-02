عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خاف وجري.. وفاة سيدة صدمتها سيارة بالقاهرة الجديدة وحبس السائق

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس سيدة أثناء عبورها الشارع بمنطقة التجمع الأول والتسبب في وفاتها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.
 

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط قائد سيارة بالقاهرة لقيامه بالاصطدام بإحدى السيدات محدثاً إصابتها ووفاتها، وتمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بوقوع مصادمة ومتوفية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع أحد الأشخاص مقيم بمدينة نصر أول وقرر بأنه حال عبور إحدى السيدات ، مقيمة بدار السلام الطريق محل البلاغ اصطدمت بها سيارة مجهولة ولاذ قائدها بالفرار بها ، مما نتج عنه إصابتها والتى أودت بحياتها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة "نصف نقل" وقائدها مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم تم استهدافه وضبطه حال استقلال السيارة.

واعترف بارتكابه الواقعة ، وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القاهرة الجديدة حبس سائق سائق حبس دهس سيدة رجال المباحث النيابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

العاصفة بدأت.. ماذا ينتظر مصر الـ 48 ساعة المقبلة بشأن الطقس؟

رد فعل زوجة فيريرا بعد عودته لـ تدريب الزمالك

خطاب رسمي خلال ساعات | ميدو يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

يا كهربا يا بن اللاعيبة..إبراهيم فايق: الهدف الثالث فى أوكلاند سيتي يتدرس

خالد الغندور يفاجئ جمهور الأهلي بتصرّف لافت قبل مباراة كأس العالم للأندية

قرار عاجل من اللجنة الطبية الخاصة بكأس العالم بشأن ديانج وحسين الشحات

الفيفا يحسم.. تعليق صادم من خالد الغندور على أزمة قيد لاعبي الزمالك

موضوعات متعلقة

28 فبراير.. الحكم على مرتضى منصور في قضية جديدة بتهمة السب والقذف

إجراءات عاجلة من جهات التحقيق للتوصل إلى سبب حريق مستشفى خيري بالمطرية

أول تعليق من دفاع محمد رمضان على حكم تغريمه 300 ألف جنيه

مرتضى منصور يخسر قضية جديدة داخل المحكمة الاقتصادية| تفاصيل

تغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه لسب وقذف عمرو أديب

بعد قليل.. الحكم على محمد رمضان بتهمة سب وقذف عمرو أديب

حبس لصوص انتحلوا صفة عمال بشركة تليفونات لسرقة الكابلات بالقاهرة

حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة مبلغ مالي من شقة بالدرب الأحمر

ترشيحاتنا

مكاسب هائلة في أسهم بورصة أمريكا بعد رفع الفائدة

ما حكم العمل بتأويل الرؤى وتفسير المنامات .. وهل هناك تفسيرات شرعية؟

ارتفاع هائل في أسعار النفط بعد رفع الفائدة

بدر بنون يهنئ لاعبي الأهلي ومكالمة خاصة لكهربا| شاهد

سبب السعادة في الدارين| علي جمعة يكشف أسرار الصلاة على النبي ليلا

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو من عشاق السي فوود.. طريقة عمل الجندوفلي

طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة| من غير لحوم

ويكأننا قراء عاديين واللي هنلمحه هنمرجحه..كاتبة مصرية تثير الجدل داخل معرض الكتاب..فيديو

بعد الهجوم عليها بسبب زوجها.. 5 صور وضعت نيللى كريم فى مأزق

فيديو

ناقد رياضى يوضح.. دور سافيو في عدم انضمام سوزا البرازيلي للأهلي/ فيديو جراف

احتفلت بدوري الزمالك .. أحمد موسى يشيد بالخطيب وثلاثية الأهلي في مونديال الأندية

حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية.. ننشر التفاصيل الكاملة للحادث وعدد الوفيات|تغطية خاصة

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ