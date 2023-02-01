بعد حادث الإسكندرية.. عقوبات مالية كبرى تواجه نجل الفنان إيمان البحر درويش

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة السير بسرعات جنونية على الطرق العامة، وذلك بعد واقعة مصرع نجل المواطن محمود الشوربجي ضحية حادث الإسكندرية الذي لفظ انفاسه الاخيرة في حادث اصطدام سيارة ابن الفنان إيمان البحرث درويش.

ويستعرض صدي البلد ابرز العقوبات التي وضعها قانون المرور بشأن تجاوز السرعة المحددة بغرامات مالية تبدأ من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق

ـ الاعتداء على رجال المرور

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور

ـ السير بدون فرامل

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه

2000 جنيه غرامة لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه

ـ مخالفة الإضرار البيئيـ مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

تفاصيل واقعة حادث الاسكندرية

أنكر المتهم كونه المتسبب في الحادث ووفاة الفتي البالغ من العمر الثامنة عشر ولكن كاميرات المراقبة كشفت عن التفاصيل الخاصة بالحادث وتم ارفاقها في محضر النيابة، لافتة الي أن المتهم كان يسير بسرعة كبيرة علي الطريق مما جعل المتهم يصطدم بسيارته من الخلف بينما كان المجني عليه نائما وعلي الفور انقلبت السيارة واسفر عن مصرع نجله واصابة باقي افراد الاسرة، جاء ذلك وفقا لتصريحات محمود الشوربجي والد ضحية حادث الإسكندرية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد.