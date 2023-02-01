شاهد.. لقطة رومانسية بين أصالة وزوجها في ليلة صوت الأرض

حرصت المطربة أصالة، على مرافقة زوجها في كل اللقاءات في ليلة صوت الأرض التي تقيمها هيئة الترفيه بالمملكة، وظهرت في لقطة رومانسية لها ممسكة بيد زوجها ولا تتركها أبدا.

كان وصل إلى الرياض على مدار الأيام الماضية، عدد من كبار نجوم الوطن العربي المشاركين بتكريم صوت الأرض، وحرصوا على مشاركة الأجواء في السعودية مع جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

من بين المطربين المشاركين صابر الرباعي، محمد عبدة، اصالة، انغام، عبد المجيد عبد الله، عبد الله الرويشد، نبيل شعيل، عبادي الجوهر، اسماء لمنور، وغيرهم.

وعلى جانب آخر، كان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمحمد عبده وهو يتحدث عن الحفل والراحل طلال مداح وقال: "إحنا جايين علشان هو يحتفي بينا ويكرمنا".

تذاكر حفل الاحتفاء بأعمال الموسيقار طلال مداح، على مسرح محمد عبده أرينا، في العاصمة السعودية الرياض، نفذت بعد ساعات من طرحها، وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن نفاد التذاكر.

يعد طلال مداح أول فنان سعودي يسافر للخارج بهدف تسجيل أعماله الأصلية، وأول من سجل أسطوانات موسيقية في تلك الفترة، كما يمثل عميد الفنانين السعوديين في إحياء الحفالت الطربية داخل المملكة وخارجها .

ويعد طلال مداح، واحدا من أبرز رواد الحداثة في األغنية السعودية، ومن أوائل من أ سهموا في نشرها خارج المملكة، حيث غنى في العديد من المدن حول العالم مثل باريس ولندن .

وخاض طلال مداح تجارب عديدة مع مغنين عرب وسعوديين أبرز هم عبادي الجوهر، وعبدالكريم

عبدالقادر، وعتاب، وفايزة أحمد، وسميرة توفيق، وذكرى، وسميرة سعيد، ونجاح سالم، وغيرهم،

إضافة إلى الأعمال التي جمعته بموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وبليغ حمدي، ومحمد الموجي.

أسهم الراحل طلال مداح في نقل عدد من الأسماء الفنية الصاعدة إلى المسارح والمنصات الغنائية الكبرى، وتضم تلك القائمة مجموعة من الفنانين والملحنين والموزعين الموسيقيين، وأسهم في مسيرته بدعم أصوات عربية، مثل سميرة سعيد، وعلي عبد الكريم، ومحمد عمر، باإلضافة لألصوات الشابة في مرحلة الثمانينات ، مثل عبد المجيد عبد للا، ورابح صقر، وراشد الماجد .

كان طلال مداح أول من قاد اكتشاف األصوات النسائية داخل المملكة، ومنها: ابتسام لطفي وعتاب .

سجلت الرحلة الفنية المميزة لطلال مداح تعاونه مع عدد من أرباب الفن والموسيقى، أشهرهم الموسيقار محمد عبدالوهاب ، والملحن محمد الموجي، و بليغ حمدي، والملحن جمال سالمة.

في ليلة طلال مداح تعود الذكرى لواحدة من أكثر األغاني الوطنية شهرة على مستوى المملكة، وفي مقدمتها أغنية "وطني الحبيب".

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