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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من محامي بايدن بعد مداهمة FBI منزل الرئيس الأمريكي

جو بايدن
جو بايدن

قال بوب باور، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه لم يتم العثور على أي وثائق سرية في منزل بايدن في ديلاوير خلال تفتيش اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة “إن بي سي” الأمريكية، نقلا عن مصدران مطلعان على الوضع، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI”، داهم منزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير.

وقال مصدر ثالث مطلع على الوضع، لشبكة “إن بي سي” الأمريكية، إنه لم يكن هناك أي أمر بالمداهمة والتفتيش وإنه تم بالتراضي.

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وقال بوب باور المحامي الشخصي لبايدن في بيان، إن وزارة العدل تجري البحث بدعم وتعاون كاملين من بايدن.

وقال باور: “بموجب الإجراءات المعيارية لوزارة العدل، ولصالح الأمن التشغيلي والنزاهة، سعت إلى القيام بهذا العمل دون إشعار عام مسبق، واتفقنا على التعاون”.

وأضاف: “البحث اليوم هو خطوة أخرى في عملية شاملة وفي الوقت المناسب لوزارة العدل، وسنواصل تقديم الدعم والتسهيل بشكل كامل، سيكون لدينا مزيد من المعلومات في ختام بحث اليوم”.

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