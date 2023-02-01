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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عود ونوتة عزف.. مقتنيات الراحل طلال مداح فى حفل تكريم صوت الأرض

مقتنيات الموسيقار
مقتنيات الموسيقار طلال مداح

حرص القائمون على حفل ليلة صوت الأرض والتى تقيمها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تكريما للموسيقار الراحل طلال مداح فى عرض بعض مقتنيات الموسيقار الراحل على هامش الحفل.

وكانت من ضمن هذه المقتنيات عود الفنان الراحل ونوتة عزف كان قد استخدمها فى أحد حفلاته الغنائية بالإضافة إلى رخصة القيادة الخاصة به وباسبوره الشخصي.

 

نوتة عزف لطلال مداح

حفل ليلة صوت الأرض

كانت العاصمة السعودية الرياض شهدت على مدار الأيام الماضية وصول عدد من كبار نجوم الوطن العربي المشاركين بتكريم صوت الأرض، وحرصوا على مشاركة الأجواء في السعودية مع جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي. 

رخصة القيادة لطلال مداح وباسبوره الشخصي

المطربين المشاركين فى الحفل

ومن بين المطربين المشاركين صابر الرباعي، محمد عبده، اصالة، انغام، عبد المجيد عبد الله، عبد الله الرويشد، نبيل شعيل، عبادي الجوهر، اسماء لمنور، وغيرهم. 

عود طلال مداح

على جانب اخر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمحمد عبده وهو يتحدث عن الحفل والراحل طلال مداح وقال:" احنا جايين علشان هو يحتفي بينا ويكرمنا.

يشار إلى أن تذاكر حفل الاحتفاء بأعمال الموسيقار طلال مداح، على مسرح محمد عبده أرينا، في العاصمة السعودية الرياض، نفذت بعد ساعات من طرحها، وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن نفاد التذاكر.

عود طلال مداح

نبذة عن الراحل  طلال مداح 

ويعد طلال مداح أول فنان سعودي يسافر للخارج بهدف تسجيل أعماله الأصلية، وأول من سجل أسطوانات موسيقية في تلك الفترة، كما يمثل عميد الفنانين السعوديين في إحياء الحفلات الطربية داخل المملكة وخارجها .

ويمثل طلال مداح واحد ا من أبرز رواد الحداثة في الأغنية السعودية، ومن أوائل من أسهموا في نشرها خارج المملكة، حيث غنى في العديد من المدن حول العالم مثل باريس ولندن . 

وخاض طلال مداح تجارب عديدة مع مغنين عرب وسعوديين أبرز هم عبادي الجوهر، وعبدالكريم عبدالقادر، وعتاب، وفايزة أحمد، وسميرة توفيق، وذكرى، وسميرة سعيد، ونجاح سلام، وغيرهم، إضافة إلى الأعمال التي جمعته بموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وبليغ حمدي، ومحمد الموجي.

وأسهم الراحل طلال مداح في نقل عدد من الأسماء الفنية الصاعدة إلى المسارح والمنصات الغنائية الكبرى، وتضم تلك القائمة مجموعة من الفنانين والملحنين والموزعين الموسيقيين، وأسهم في مسيرته بدعم أصوات عربية، مثل سميرة سعيد، وعلي عبد الكريم، ومحمد عمر، بالإضافة للأصوات الشابة في مرحلة الثمانينيات ، مثل عبد المجيد عبدالله، ورابح صقر، وراشد الماجد .

كان طلال مداح أول من قاد اكتشاف الأصوات النسائية داخل المملكة، ومنها: ابتسام لطفي وعتاب. 

وسجلت الرحلة الفنية المميزة لطلال مداح تعاونه مع عدد من أرباب الفن والموسيقى، أشهرهم الموسيقار محمد عبدالوهاب ، والملحن محمد الموجي، و بليغ حمدي، والملحن جمال سالمة.

 

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