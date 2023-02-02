يوسف الحسيني عن فوز الأهلي بمونديال الأندية: بشجعه رغم إني زملكاوي

هنأ الإعلامي يوسف الحسيني، النادي الأهلي وجماهيره بعد تحقيق الفوز على نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي في أولى مباريات كاس العالم للأندية في المغرب.

وقال يوسف الحسيني في برنامجه " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية " ، :" مبروك للنادي الأهلي الذي فاز بـ 3 أهداف في بداية مشوار مونديال الأندية ".

وأضاف يوسف الحسيني :" رأينا أداء ممتع من جانب النادي الأهلي، وانا زملكاوي صحيح لكني اشجع الأهلي أو أي نادي مصري في البدولات العالمية الدولية".

وتابع يوسف الحسيني :" أنا بشجع الأهلي في مونديال الأندية رغم إني زملكاوي وفرحان جدا بفوزه ".