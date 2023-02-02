مصرع شاب سقط به جرار زراعي في ترعة بكفر الشيخ

لقي شاب مقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم بمحافطة كفر الشيخ، مصرعه غرقاً إثر سقوطه والجرار الذي كان يقوده في ترعة متاخمة لأرضه الزراعية أثناء قيادته.

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد وفاة «ح.ح.م» 25 سنة، مقيم بقرية دمرو بمركز سيدي سالم، غرقاً وذلك أثناء قيادته لجرار زراعى خاصته بأرضهم الزراعية الكائنة بذات القرية، سقط بمجرى مائی متاخم للأرض، مما أدي إلى وفاته غرقاً.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفى، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ، نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 625 لسنة 2023م، إدارى مركز سيدى سالم، وأخطرت جهات التحقيق.