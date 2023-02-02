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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

اعتماد نتيجة الإبتدائية
اعتماد نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية والإبتدائية الأزهرية لجميع المحافظات، ويمكن الحصول عليها من خلال رقم الجلوس عبر الرابط التالي من هنا 

ويقدم موقع صدى البلد، خدمة لطلاب الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، حيث يوفر لهم رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ويمكن الحصول عليها من هنا

المعاهد الأزهرية يعقد الدور نصف النهائي لمسابقة (نحلة التهجي) للغة الإنجليزية

قطاع المعاهد الأزهرية يطلق مسابقة القصة القصيرة والرسم لطلاب جميع المراحل التعليمية

اعتماد نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية

بدوره، أناب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، فضيلة أ.د/ محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2022- 2023م.

نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية
 

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 164639) طالب وطالبة، حضر منهم( (162736)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (136591) بنسبة (83.93%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % (26145) بنسبة 16.07%.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية
 


بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (158360) طالب وطالبة، حضر منهم (155486)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (136587) بنسبة 87.85%، والحاصلين على أقل من 50 % (18899 ) بنسبة ( 12.15%).

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف،  بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، من خلال الرابط التالي  من هنا
 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

 

كان قطاع المعاهد الأزهرية ، قد أعلن في بداية الدراسة، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وبيانها كالتالي:

 

 

ووفقا لمنشور قطاع المعاهد الأزهرية، فبدأت الدراسة بالمعاهد يوم السبت الموافق 5 من ربيع الأول 1444 هجرية - 1 أكتوبر 2022، وتكون أجازة نصف العام بداية من يوم السبت 28 ينابر 2023 وتنتهي يوم الخميس 9 فبراير 2023.

كما تكون بداية الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية يوم السبت 11 فبراير 2023.

 

المعاهد الأزهرية

 

امتحانات النقل الإبتدائي

 

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول من المقرر لها أن تبدأ يوم السبت 24 ديسمبر 2022، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 29 أبريل، وتكون امتحانات الدور الثاني يوم السبت 22 يوليو 2023.


الإعدادية والبعوث الإسلامية

 

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الإعدادية ومعاهد البعوث البعوث الإسلامية، يوم السبت 24 ديسمبر، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 29 أبريل، وتكون امتحانات الدور الثاني يوم السبت 22 يوليو 2023.

 

المعاهد الثانوية والبعوث الإسلامية

 

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الثانوية ومعاهد البعوث الإسلامية، يوم الأحد 1 يناير 2023، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 6 مايو ، وتكون امتحانات الدور الثاني يوم السبت 22 يوليو 2023.

 

معاهد القراءات

 

وتبدأ امتحانات الدور الأول بصفوف النقل بمعاهد القراءات ، يوم السبت 6 مايو 2023، وتبدأ امتحانات الدور الثاني يوم السبت 22 يوليو 2023.

طالبات الازهر


الشهادتين الإبتدائية والإعدادية

 

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، يوم السبت 14 يناير 2023، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 20 مايو 2023 ، وتكون امتحانات الدور الثاني يوم الأحد 5 أغسطس.


امتحانات شهادات القراءات


وتبدأ امتحانات الدور الأول بشهادات القراءات يوم السبت 20 مايو ، وتبدأ امتحانات الدور الثاني يوم الأحد 5 أغسطس.

ويكون امتحان مسابقة القبول بمعاهد القراءات يوم السبت 16 سبتمبر 2023.


امتحانات الشهادات الثانوية وإعدادية البعوث وثانوية البعوث


تبدأ امتحانات الدور الأول يوم السبت 3 يونيو 2023 ، وتبدأ امتحانات الدور الثاني يوم السبت 19 أغسطس.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الابتدائية الإعدادية الأزهرية الإبتدائية الأزهرية بوابة الأزهر الإلكترونية رابط نتيجة الشهادة

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