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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقسام كبير.. “مقاتلات” أوكرانيا سبب أزمة جديدة بـ الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

أعلن مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، أن فكرة إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا وسط صراعها مع روسيا تسبب انقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي وهي ليست على جدول الأعمال في الوقت الحالي.

وحسب صحيفة “إل باييس” الإسبانية، قال بوريل خلال محادثته مع وسائل الإعلام في بروكسل، إن تسليم الطائرات الحربية إلى كييف مسألة 'مثيرة للجدل للغاية' بالنسبة للاتحاد المؤلف من 27 عضوا.

ووفقًا للدبلوماسي، تعد الطائرات المقاتلة أمرًا مختلفًا مقارنة بالدبابات القتالية الرئيسية التي وافقت ألمانيا وبولندا وبعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على تقديمها إلى أوكرانيا في أواخر يناير، على الرغم من استبعاد مثل هذا الاحتمال لعدة أشهر.

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ونصح بوريل أعضاء الكتلة بالتركيز على الوفاء بوعدهم بتسليم هذه الدبابات إلى كييف بدلاً من ذلك.

وأعرب عن أسفه لأن الدول وافقت على توريد الدروع “واحدة تلو الأخرى”، قائلاً: “كان من الأفضل اتخاذ قرار أوروبي”، كما رفض الدبلوماسي الكشف عن موقفه من قضية الطائرات المقاتلة.

وأوضح “وظيفتي هي محاولة الحفاظ على الإجماع وإحدى أفضل الطرق هي عدم اتخاذ مواقف قد تعرضه للخطر”.

الاتحاد الأوروبي المانيا روسيا أوكرانيا الطائرات الحربية

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