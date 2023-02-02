فقدان الوزن ودهون الدم ..تعرفي على أفضل مشروب يمكن تناوله على معدة فارغة

فوائد عديدة لتناول الشاي الأخضر على معدة فارغة لما له من فوائد صحية هائلة ، سواء كان ذلك عند فقدان الوزن أو الالتهاب أو الانتفاخ حيث يحتوي الشاي الأخضر على مزيج من مركبات البوليفينول مثل الفلافانول والفلافونويد والأحماض الفينولية ، وهي مضادات أكسدة متخصصة مفيدة للغاية لصحتك العامة.

. فيما يلي بعض الفوائد الصحية الأخرى للشاي الأخضر

وفقا لموقع بولد سكاي عادة ما يستمتع الناس بشرب الشاي في الصباح ، لكنك ستندهش عندما تعرف أن هناك العديد من الفوائد لشرب الشاي الأخضر قبل النوم أيضًا. باختصار ، يمكن أن يكون لشرب الشاي الأخضر في أوقات مختلفة تأثيرات مختلفة قليلاً على الجسم ولكن من الناحية العملية يجب أن تشربه بين الوجبات أو بعد الوجبة.

ما هي فوائد شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة؟

يحتوي الشاي الأخضر على مادة البوليفينول التي يمكن أن تزيد من أكسدة الدهون ومعدل تحويل الطعام في جسمك إلى طاقة. اشرب الشاي الأخضر على معدة فارغة كل صباح لمدة أسبوع وستلاحظين الفرق

مثل أي شيء له فوائد ، فإن الشاي الأخضر له أيضًا آثار جانبية معينة ففي حين أن الشاي الأخضر مفيد على معدة فارغة ، إلا أنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من العفص ، مما يزيد من أحماض المعدة ، وبالتالي لن يكون مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من القرحة الهضمية أو الارتجاع المعدي المريئي. ، ومع ذلك ، لا يزال بإمكانه العمل كمنشط.