عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فقدان الوزن ودهون الدم ..تعرفي على أفضل مشروب يمكن تناوله على معدة فارغة

صدى البلد

فوائد عديدة لتناول الشاي الأخضر على معدة فارغة  لما له من فوائد صحية هائلة ، سواء كان ذلك عند فقدان الوزن أو الالتهاب أو الانتفاخ حيث  يحتوي الشاي الأخضر على مزيج من مركبات البوليفينول مثل الفلافانول والفلافونويد والأحماض الفينولية ، وهي مضادات أكسدة متخصصة مفيدة للغاية لصحتك العامة.

. فيما يلي بعض الفوائد الصحية الأخرى للشاي الأخضر 

 وفقا لموقع بولد سكاي عادة ما يستمتع الناس بشرب الشاي في الصباح ، لكنك ستندهش عندما تعرف أن هناك العديد من الفوائد لشرب الشاي الأخضر قبل النوم أيضًا. باختصار ، يمكن أن يكون لشرب الشاي الأخضر في أوقات مختلفة تأثيرات مختلفة قليلاً على الجسم ولكن من الناحية العملية يجب أن تشربه بين الوجبات أو بعد الوجبة. 

 ما هي فوائد شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة؟ 

 يحتوي الشاي الأخضر على مادة البوليفينول التي يمكن أن تزيد من أكسدة الدهون ومعدل تحويل الطعام في جسمك إلى طاقة. اشرب الشاي الأخضر على معدة فارغة كل صباح لمدة أسبوع وستلاحظين الفرق 

 مثل أي شيء له فوائد ، فإن الشاي الأخضر له أيضًا آثار جانبية معينة ففي حين أن الشاي الأخضر مفيد على معدة فارغة ، إلا أنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من العفص ، مما يزيد من أحماض المعدة ، وبالتالي لن يكون مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من القرحة الهضمية أو الارتجاع المعدي المريئي. ، ومع ذلك ، لا يزال بإمكانه العمل كمنشط.

الشاى الأخضر فقدان الوزن شرب الشاي الأخضر فوائد شرب الشاي الأخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات .. اعرف نتيجتك الآن

إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشان قضية كهربا

مرتضى منصور يشكر وزير الشباب على سرعة استجابة طلبه .. تفاصيل

الإيقاف وحظر النشاط.. ننشر عقوبات كهربا المتوقعة من جلسة استماع فيفا

طلب عاجل لـ الأهلي من الفيفا .. تفاصيل

رسالة إبراهيم فايق للجماهير البيضاء بعد أزمة رئيس الزمالك

بعد تثبيت الفائدة.. أسعار الدولار اليوم الخميس 2 فبراير 2023

مفاجأة.. مساع جادة لإذاعة مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية عبر القنوات المصرية

موضوعات متعلقة

أقوى من أدوية سد الشهية.. تعرفي على أفضل طبق لإنقاص الوزن

نوع فاكهة بديل لواقي الشمس ..تعرفي عليه

5 طرق خارقة ومضمونة لنسف دهون البطن

فياجرا طبيعية .. فوائد لن تصدقها لتلك الأكلة

نشرة المرأة.. نبهوا على أولادكم.. تريند جديد قد يسبب الشلل والموت المفاجيء ونوع شائع من التوابل ينسف دهون البطن خلال أسابيع

نبهوا على أولادكم.. تريند جديد قد يسبب الشلل والموت المفاجيء| فيديو

ستبهرك بمنافعها| فوائد الحلاوة الطحينية وكيفية تفرقة الأنواع المغشوشة.. وطريقة بسيطة لتحضيرها

تخسيس من غير ما تحس .. رجيم سريع ونتائجه مضمونة لنسف الكرش

ترشيحاتنا

بعد فيديو بعت عفش بيتي .. إحسان الترك يروي كواليس استجابة محمد رمضان

كيلو اللحمة بـ160 جنيها.. الزراعة تطرح سلعا غذائية في 273 منفذا بأسعار مخفضة

الأرصاد: مصر تتعرض لتقلبات جوية كبيرة بداية من الأحد المقبل

روسيا تقطع طرق الإمدادات العسكرية الأوكرانية على بلدة أوغليدار

فرنسا تكشف حقيقة إعلان الحرب علي روسيا .. تفاصيل

أول ظهور لـ إسعاد يونس بعد تغيير مفصل الحوض.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي.. فستان الملكة رانيا بالولايات المتحدة يبهر العالم

فقدان الوزن ودهون الدم ..تعرفي على أفضل مشروب يمكن تناوله على معدة فارغة

أقوى من أدوية سد الشهية.. تعرفي على أفضل طبق لإنقاص الوزن

قبل لقاء الأهلي المنتظر.. هذه مطالب بنزيما واللاعبين من إدارة ريال مدريد

فيديو

مصر تستعد لمشروعات تتجاوز 100 مليار دولار.. تصريحات مدبولي في قمة داكار..فيديو

عاجل.. قرارات البنك المركزي حول أسعار الفائدة عقب تحرك الفيدرالي الأمريكي..فيديو

لم أتخيل هذه المرحلة.. الممثل السوري هاني شاهين يروي معاناته مع الفقر

بعد مباراة الأهلي وأوكلاند.. سر خضوع حسين الشحات وإليو ديانج لاختبار المنشطات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ