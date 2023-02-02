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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة وزارية لمراجعة تراخيص المنشآت الرياضية بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

عقد اللواء أحمد عبد العزيز مرزوق السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، اجتماعاً مع اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة، للمرور على المنشآت والكيانات الرياضية بالمحافظة الساحلية، لمتابعة التراخيص واحتياجات تلك المنشآت. 

 

أكد السكرتير العام، على ضرورة الحصر الدقيق لجميع المنشآت الرياضية بمختلف مدن المحافظة، مشيراً إلى أن عملية الحصر تهدف أيضا إلى النهوض بجميع الكيانات الرياضية لخدمة المواطنين، وخاصة الشباب بنطاق المحافظة الساحلية. 

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على الجانب الاخر عقد حسن خلف مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، اجتماعًا بلجنة الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بديوان عام المديرية. 

 

تم خلال الاجتماع مناقشة خطة وزارة الشباب والرياضة فى تصنيف وحصر الهيئات الرياضية المختلفة، والكيانات المرخصة، والتي يمكن تطبيق أحكام القانون عليها من عدمه للسير فى الإجراءات اللازمة حيال منحها التراخيص لمزاولة النشاط الرياضي. 

 

أشار مدير المديرية إلى إنه سيتم حصر كافة الهيئات الرياضية، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وأشراف ممدوح خليفة وكيل المديرية للرياضة. 

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