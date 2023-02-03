تاج الدين : يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية رغم قلة أعداد المصابين بكورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تفاصيل متحور كورونا في مصر وآخر تطورات الإجراءات الإحترازية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مانشيت" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"،:" أعداد إصابات كورونا قلت في جمهورية مصر العربية، وهذا أمر جيد، لكن يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وأوضح:" ارتداء الكمامات مهمة جدا لبعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض مرضية، وكذلك لأصحاب الأمراض التنفسية، وهذه الكمامة تحميهم من احتمالات كبيرة للإصابة.

وأضاف عوض تاج الدين:"أنا أطمئن الجميع بأن مصر ناجحة في السيطرة على كورونا ومتحوراتها حتى الآن، متابعا:"حدوث المتحورات لفيروس كورونا أمر طبيعي ومتوقع، لكن ما يهم المؤسسات الصحية هو شدة المرض من عدمه والوضع المرضي والوبائي منها.



