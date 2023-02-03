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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاتها.. طارق الشناوي: أم كلثوم حالة استثنائية ولا تزال حاضرة

صدى البلد

يوافق اليوم، ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، التي توفيت عام 1975، ولازال اسمها متصدر قوائم الفن العالمية، والعربية. 

وفي تصريحات سابقة خاصة بموقع صدى البلد، قال الناقد طارق الشناوي  إن أم كلثوم حالة استثنائية، ورغم إنها رحلت منذ قرابة 50 عاما لا تزال حاضرة بفنها. 

وأكد طارق الشناوي في تصريحاتها على أن أم كلثوم، يستمع إليها حوالي 400 مليون عربي، وتستحق مكانتها الكبيرة سواء على المستوى الفني أو الشخصي، فهي  إنسانة ولها موقف وطني، وكانت دائما معتزة بجذورها موضحا: "كانت فلاحة وفقيرة وده كان وسام على صدرها".

اختيرت الفنانة الراحلة أم كلثوم، الشهر الماضي، كواحدة من  ضمن قائمة أعظم 200 مطرب على مستوى العالم من قبل مجلة Rolling Stone  الأمريكية مسيطرة على عناوين الصحف والمواقع الأجنبية. 

وأبرز موقع مجلة فوج، خبر اختيار أم كلثوم في المرتبة رقم 61، من بين 200 آخرين يحملوا صبغة العالمية، باعتبارها الوحيدة والفريدة من نوعها في العالم. 

وضعت مجلة رولينج ستون قائمتها بناء على عملية تصويت شارك فيها صحفييها ونقاد متخصصين، شملت العديد من الأسماء الخاصة بموسيقى البوب على مدار 100 عاما وتأثيرها على مستوى العالم. 

ضمت القائمة إلى جانب أم كلثوم كل من إيمي واينهاوس، جوني كاش، سيليا كروز، والهندية لاتا مانجيشكار، وغيرهم، وهذه الأسماء كانت مؤثرة على مستوى فنها وحياتها الخاصة. 

ام كلثوم طارق الشناوى كوكب الشرق الناقد طارق الشناوى عناوين الصحف

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