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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

حسام غالي ومحمد فضل يدعمان كريم فهمي ودموع ياسمين رئيس تغلبها.. أبرز مشاهدات العرض الخاص لفيلم "أنا لحبيبي"

كريم فهمي وياسمين
كريم فهمي وياسمين رئيس

احتفل أبطال فيلم “أنا لحبيبي” مساء الخميس، بالعرض الخاص للعمل الرومانسي الذي يطرح بالتزامن مع الاحتفاء بعيد الحب، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة. 

 

حسام غالي ومحمد فضل

حرص الكابتن حسام غالي وزميله محمد فضل على حضور العرض الخاص لفيلم “أنا لحبيبي”، وتهنئة صديقهما الأهلاوي الفنان كريم فهمي بسبب نجاحاته خلال الفترة الأخيرة. 

 

واستقبل كريم فهمي حسام غالي ومحمد فضل بترحاب شديد أثناء تسجيله مع الكاميرات على السجادة الحمراء، وحرص على التقاط الصور معهما، فيما بادلاه بحضور الفيلم حتى النهاية. 

 

بكاء ياسمين رئيس

بكت الفنانة ياسمين رئيس بعد انتهاء عرض فيلمها الجديد "أنا لحبيبي" بحضور  عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

ولم تتمكن ياسمين رئيس من حبس دموعها عقب انتهاء عرض الفيلم، بسب نهايته المؤثرة، وباركت لزميلها البطل كريم فهمي  والأصدقاء المقربين.

 

عيد ميلاد هادي الباجوري 

واحتفى نجوم فيلم “أنا لحبيبي”، وأصدقائه من الوسط الفني وأبرزهم علي ربيع والفنان حسن الرداد وكريم فهمي وغيرهم، بعيد ميلاد المخرج هادي الباجوري. 

 

تواجد هادي الباجوري على السجادة الحمراء لإجراء لقاءات مع القنوات، والحديث عن فيلمه الجديد، وفوجيء بوصول علي ربيع وبرفقته “تورتة” ليغني الجميع احتفالا به. 

 

حضور العرض الخاص 

امتلأت قاعة العرض الخاص لفيلم “أنا لحبيبي”، بعد كبير من الفنانين والمشاهير، وأبرزهم الفنان أشرف عبد الباقي، أكرم حسني، علي ربيع، الموزع نادر حمدي وزوجته، محمد الشرنوبي، الملحن إيهاب عبد الواحد ومنة عدلي القيعي، هشام ماجد.

كما تواجد أيضا أبطال مسلسل “أزمة منتصف العمر” لتهنئة بطل العمل كريم فهمي على نجاحهم في العمل الدرامي الذي يعرض حاليا، وحقق نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا، وأبرزهم هند عبد الحليم وعمر السعيد.

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حضر العرض الخاص .. عمرو محمود ياسين يشيد بأداء كريم فهمي في "أنا لحبيبي"

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سبب بكاء ياسمين رئيس في العرض الخاص لفيلم “أنا لحبيبي”

 

فيلم أنا لحبيبي 

 

واصطحب الفنان كريم فهمي ممثل شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة معه على السجادة الحمراء العرض للعرض الخاص وأشاد بموهبته أمام الكاميرات.

 

فيلم أنا لحبيبي، من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، وتدور أحداثه  حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس)، ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، بعد رفض والدتها ارتباطها بحبيبها. 


ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، محسن محي الدين، والفنان نادر فؤاد، وقال الفنان كريم فهمي في منشور له عبر انستجرام:" بعد تعب أعصاب أزمة منتصف العمر، هتتفرجوا على فيلم أنا لحبيبي، أوعدكوا هتشوفوا فيلم رايق وهادي يا رب يعجبكوا".

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