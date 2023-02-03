تعطيل عودته للفريق |أزمة في الزمالك بسبب شرط فيريرا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان حاسمًا بشأن ضرورة تحمل إدارات الأندية لكافة المسئوليات، كما أن الجمعيات العمومية عليها محاسبة من يدير.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "اللوائح والقوانين يجب أن تطبق بشكل قوي، وشاهدنا كيف تم توقيع عقوبات قوية ضد يوفنتوس الإيطالي، ولم يتم عمل حساب للجمهور أو الاعلام".

وتحدث شبانة، عن موقف أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، وقال: "فتوح من العناصر الدولية في منتخب مصر، وهو يتعرض لأزمة بسبب ناديه، ولذلك على الجميع الوقوف بجوار اللاعب، سواء من الإعلام أو الجماهير، والمنافسة فقط في الملعب، اللاعب يحتاج من جميع الجماهير الأهلاوية والزمالكاوية دعم اللاعب".

وأضاف: "ارجو من كل الجميع عدم استفزاز اللاعب لأنه ثروة قومية ويتعرض لأزمة حاليًا، هو الظهير الايسر الاساسي لمنتخب مصر، وأتمنى استمراره في الزمالك وأن يعود بشكل أفضل حتى يخرج للاحتراف الخارجي، وعلى الجميع دعم أحمد فتوح، وكذلك عبدالله جمعة بسبب ما تعرض له في نفس الموقف، كلنا معاك يا فتوح، وكلنا نثق فيك، وكل الادعاءات التي ذكرت ضدك باطلة، والجميع يدعمك ويثق فيك".

وتطرق شبانة للحديث عن موقف فيريرا، قال: "لم يظهر في مران الزمالك ويتمسك بوجود مساعدين أجانب من البرتغال، حتى لو تم تغيير الطاقم الذي كان برفقته خلال الفترة الماضية، ووفقًا للتعاقد مع النادي فإنه يحق له اختيار المساعدين، وهو الأمر الذي يخلق أزمة مع اسامة نبيه الذي لن يقبل بتهميش دوره مجددا وكذلك إسماعيل يوسف لا أحد يعرف مسئولياته سواء كان مدرب عام أو مدير كرة، هناك لغط كثير".