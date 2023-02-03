برلماني: قمة داكار فرصة سانحة لمشاركة مصر في تنمية البنية التحتية بأفريقيا

أكد النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية المشاركة المصرية، في الدورة الثانية لقمة "تمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا"، التي تستضيفُها العاصمة السنغالية «داكار»، والتي تأتي عبر وفد رفيع المستوى يرأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويضم وزراء: الكهرباء، والإسكان، والنقل، وعدد من مُمثلي كبرى الشركات المصرية، مشيرا إلى أن هذه القمة تستهدف بشكل أساسي تعزيز سُبل تنمية البنية التحتية في بلدان القارة الأفريقية، وهو ما يتواكب مع توجهات الدولة المصرية، و سياساتها الساعية لتعزيز جهود التنمية والشراكة وتوطيد العلاقات على كافة الأصعدة مع الأشقاء الأفارقة.



وأضاف النائب محمد عريبى، أن هذه القمة تعد فرصة سانحة للشركات المصرية والقطاع الخاص، للمشاركة في مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، فضلا عن أهميتها لعرض فرص الاستثمار المتاحة لدينا أمام مجتمع الأعمال الدولي، وتكثيف الجهود لتحقيق التكامل الأفريقي بين دول القار لاسيما وأن مصر لديها تجربة تنموية رائدة في مجال البنية التحتية على مدار الأعوام الثمانية الماضية، مما يعد مجالا خصبا لنقل الخبرات والتجربة المصرية في إقامة المشروعات القومية الكبرى لا سيما في مختلف قطاعات البنية التحتية، للأشقاء بالقارة السمراء، إذ أن تطوير البنية التحتية بجميع مكوناتها سواء طرق أو اتصالات أو طاقة، هي أساس التنمية الاقتصادية.



ونوه عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، إلى أن إنجاز مشروع سد "جوليوس نيريري" بتنزانيا نموذجاً للتعاون بين الدول الأفريقية في المجال التنموي، مما يشير بدلالات واقعية إلى وجود عزم حقيقي على تطوير الشراكة بين أفريقيا والشركاء الدوليين، فضلا عن توثيق الصلة الاقتصادية بين دول القارة، بما يسهم في وضع حلول تحد من الآثار الناجمة عن الأزمات العالمية المتلاحقة على الشعوب الأفريقية ، لا سيما وأنها تلقي بظلالها على مسألة التمويل و التنمية بشكل عام.



وتابع عريبي، أن مصر نجحت في استعادة علاقاتها التاريخية العظيمة مع الدول الأفريقية، بما يسهم في صنع مستقبل أفضل لشعوبنا وقارتنا السمراء في خضم التحديات الكبيرة التي تواجه العالم بأسره، لافتا إلى أن القيادة السياسية المصرية توفر كافة أشكال الدعم، لفتح آفاق أرحب من التعاون في مجالات التنمية والتطوير والإعمار مع مختلف الدول الأفريقية الشقيقة.