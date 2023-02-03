شاب 24 عاما يستغيث بالمسئولين للعلاج من ضمور العضلات دوشين.. فيديو

استغاث محمود عزت، الشاب ذو ال 23 عامًا، خريج كلية الإعلام، والذي يعاني من مرض ضمور العضلات دوشين، وأصيب بالمرض وهو في الثامنة من عمره.



وقال محمود عزت إلي عدسة “صدي البلد”، إن المرض يؤثر على العضلات، ويؤثر المرض علي عضلة القلب والتنفس وقد يسبب الوفاة.



وأوضح محمود أنه أصاب بالمرض وهو في الثامنة من عمره، من خلال عدم اتزانه في المشي وفي هذا الوقت كان لا يوجد علاج للمرض.

وأشار محمود إلى أنه يوجد حاليا دواء للمرض موجود بالخارج، ولكن تكلفته كبيرة ٢٤ مليون جنيه، والتي تفوق إمكاناتهم المادية.



وتابعت والدته أن الحالة الصحية لمحمود صعبة، وأن الدواء موجود في الخارج ولكن تكلفته كبيرة وأن هناك جروب علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اسمة "انقذوا محمود عزت" لتلقي التبرعات وتطالب وتتمني الدعم والاهتمام بحاله محمود.

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