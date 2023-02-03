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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

شاب 24 عاما يستغيث بالمسئولين للعلاج من ضمور العضلات دوشين.. فيديو

صدى البلد

استغاث محمود عزت، الشاب ذو ال 23 عامًا، خريج كلية الإعلام، والذي يعاني من مرض ضمور العضلات دوشين، وأصيب بالمرض وهو في الثامنة من عمره.


وقال محمود عزت إلي عدسة “صدي البلد”، إن المرض يؤثر على العضلات، ويؤثر المرض علي عضلة القلب والتنفس وقد يسبب الوفاة.


وأوضح محمود أنه أصاب بالمرض وهو في الثامنة من عمره، من خلال عدم اتزانه في المشي وفي هذا الوقت كان لا يوجد علاج للمرض.

 

وأشار محمود إلى أنه يوجد حاليا دواء للمرض موجود بالخارج، ولكن تكلفته كبيرة ٢٤ مليون جنيه، والتي تفوق إمكاناتهم المادية. 


وتابعت والدته أن الحالة الصحية لمحمود صعبة، وأن الدواء موجود في الخارج ولكن تكلفته كبيرة وأن هناك جروب علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اسمة "انقذوا محمود عزت" لتلقي التبرعات وتطالب وتتمني الدعم والاهتمام بحاله محمود.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

ضمور العضلات دوشين ضمور العضلات دوشين مرض ضمور العضلات دوشين بين الناس

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