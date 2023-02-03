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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرح .. عاصفة تضرب دولة عربية وتحذير من الأرصاد

طبقة سميكة من الثلوج
طبقة سميكة من الثلوج

توقعت الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان ان يكون الطقس غدا ، غائما وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا. 

وأشار التقرير اللبناني الي انه من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة  أحيانا مصحوبة  بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 70 كلم/س. 

كما تتشكل السيول خلال فترة قبل الظهر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، وتتراجع حدة الأمطار نسبيا خلال الليل.

وأشار التقرير الي احتمالية عودة تأثير العاصفة "فرح" اعتبارا من فجر غد السبت،  حيث تبلغ ذروتها يومي  الاحد و الاثنين وتهطل أمطار غزيرة تتشكل معها السيول بشكل جارف، مع رياح شديدة وتساقط للثلوج الكثيفة اعتبارا من ارتفاع 1000 متر.  

وحذر التقرير من تطاير اللوحات الإعلانية والواح الطاقة الشمسية وتشكل السيول وسلوك الطرق الجبلية يومي الاحد والاثنين مع تجدد العاصفة .
 

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لبنان الأرصاد الجوية امطار غزيرة ضباب كثيف تساقط الثلوج المديرية العامة للطيران المدني

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