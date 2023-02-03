فرح .. عاصفة تضرب دولة عربية وتحذير من الأرصاد

توقعت الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان ان يكون الطقس غدا ، غائما وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا.

وأشار التقرير اللبناني الي انه من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 70 كلم/س.

كما تتشكل السيول خلال فترة قبل الظهر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، وتتراجع حدة الأمطار نسبيا خلال الليل.

وأشار التقرير الي احتمالية عودة تأثير العاصفة "فرح" اعتبارا من فجر غد السبت، حيث تبلغ ذروتها يومي الاحد و الاثنين وتهطل أمطار غزيرة تتشكل معها السيول بشكل جارف، مع رياح شديدة وتساقط للثلوج الكثيفة اعتبارا من ارتفاع 1000 متر.

وحذر التقرير من تطاير اللوحات الإعلانية والواح الطاقة الشمسية وتشكل السيول وسلوك الطرق الجبلية يومي الاحد والاثنين مع تجدد العاصفة .

