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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

منها سيري واليكسي.. جامعات تقرر منح درجات الماجستير في الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

الأول من نوعه.. قررت إحدى أكبر الجامعات الأمريكية البدء في برنامج لمنح الماجستير في علوم الذكاء الاصطناعي.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” الامريكية، جاء قرار جامعة تكساس بولاية أوستن، إحدى أكبر الجامعات الرائدة في مجال علوم الكمبيوتر في الولايات المتحدة، بهدف توسيع نطاق القوى العاملة في مجال الذكاء الصناعي في الولايات المتحدة في ظل تسابق عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت لاستثمار المليارات في هذا المجال.


وجاء إعلان الجامعة عن المبادرة وسط حالة من الصخب حول التكنولوجيا الجديدة المدعومة بالذكاء الصناعي والتي يمكن أن تخلق فنونا ونصوصاً شبيهة بإنتاج البشر.

 ورغم تسريح كبرى شركات صناعة التكنولوجيا العمال بعد سنوات من تسارع النمو، فمن المتوقع أن يظل التوظيف في الذكاء الصناعي قوياً.


وأفاد مسؤولو الجامعة بأنهم يخططون لتدريب الآلاف من طلاب الدراسات العليا على المهارات المطلوبة مثل التعلم الآلي، مقابل رسوم دراسية لا تتخطى 10 دولارات، بدءا من ربيع 2024. 

قال مسؤولو الكلية إن التكلفة تهدف إلى جعل تعليم الذكاء الصناعي متاحاً بأسعار معقولة. وعلى النقيض من ذلك، تعرض جامعة «جونز هوبكنز» درجة الماجستير عبر الإنترنت في الذكاء الصناعي بأكثر من 45 ألف دولار.
 


 سيتضمن برنامج الماجستير عبر الإنترنت دورات متقدمة في مجالات مثل التعلم الآلي، تطبيقات الذكاء الصناعي في الصحة، ومعالجة اللغة الطبيعية، مما يساعد تطبيقات المساعد الصوتي مثل «Siri» و» Alexa» على فهم الكلام البشري. وستشمل كل دورة أيضاً تدريباً رسمياً على المبادئ لمنح الطلاب إطاراً لفهم الآثار المجتمعية لأنظمة الذكاء الصناعي.

الماجستير الذكاء الاصطناعي

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