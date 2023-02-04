حبس شخص لحيازته 18 قطعة سلاح أبيض قبل الإتجار فيها بالقاهرة

قررت نيابة المعادي الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 18 قطعة سلاح أبيض بقصد الإتجار بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد تمكن رجال مباحث القاهرة تاجر مطاوي وبحوزته 18 قطعة سلاح أبيض بقصد الإتجار وتولت النيابة التحقيق.

ففي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط سائق "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى حال استقلاله مركبة "توك توك" وبحوزته عدد (18) قطعة سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول لسهولة الإتصال بعملائه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.