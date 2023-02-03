عمالقة سفن العالم تعبر قناة السويس.. طفرة في تطوير الخدمات الملاحية

تصدرت قناة السويس حديث الشارع المصري دائماً، بعد إعلان هيئة قناة السويس، أول أمس الخميس، أن الإيرادات خلال يناير الماضي، بلغت 802 مليون دولار.

وذكرت الهيئة في بيان، إن إيرادات القناة المسجلة خلال الشهر الماضي، تعتبر الأعلى شهريا في تاريخ القناة، وفي 2022، بلغت إيرادات القناة قرابة 8 مليارات دولار صعودا من 6.85 مليارات دولار في 2021.

وقناة السويس التي تعتبر من أهم القنوات والمضائق حول العالم، هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، عبور سفينة الحاويات العملاقة EVER ACME، أحدث سفن الحاويات في العالم، في أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة خلال رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.

أحدث وأكبر سفن الحاويات تعبر قناة السويس

أحدث سفن الحاويات

ووفقاً للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة كلا من الربان محمد الحوت كبير مرشدين أول والربان جلال شبكة كبير مرشدين، للصعود على سفينة الحاويات "EVER ACME" والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

وتعد السفينة EVER ACME، والتي ترفع علم سنغافورة الشقيقة الأحدث لسفن الجيل الجديد A TYPE، التابعة للخط الملاحي EVER GREEN، وتعد هي السفينة الحادية عشرة ضمن السلسة، حيث عبرت 10 سفن أخرى منذ أغسطس 2021، يبلغ طول السفينة العملاقة 400 متر، وعرضها 61,5 متر، فيما تبلغ حمولتها 224 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها مايزيد عن 24 ألف حاوية.

وأكد الفريق ربيع، أن العبور الناجح والمتوالي لأحدث وأكبر سفن الأسطول العالمي يثبت بما لايدع مجالا للشك جاهزية قناة السويس واستعدادها الدائم لتقديم خدمات العبور للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة لاسيما سفن الحاويات الكبيرة حيث تستطيع القناة استقبال ١٠٠% من أسطول سفن الحاويات عالمياً.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس الجديدة نجحت في رفع التصنيف العالمي للقناة وعززت من قدرة القناة على مواكبة تطورات صناعة السفن عالميا بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وزيادة عامل الأمان الملاحي للقناة لتكون حجر الأساس لاستراتيجية تطوير المجرى الملاحي والتي يتم استكمالها الآن بتنفيذ مشروع عملاق لتطوير القطاع الجنوبي للقناة بما يسمح بزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع الهام بنسبة 28%

وشدد على أن الطفرة التي شهدتها مشروعات التطوير بالقناة خلال السنوات القليلة الماضية ما كان لها أن تتحقق لولا الدعم الكامل والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بتعظيم الاستفادة من قناة السويس وتنمية مواردها.

وأضاف أن استراتيجية التطوير بالهيئة تتكامل مع جهودها المتواصلة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع الخطوط الملاحية وترسانات بناء السفن بما يتيح تبادل الدراسات والخبرات والرد على استفساراتهم بشأن مواصفات قناة السويس ملاحيًّا ومستجدات مشروعات التطوير بالقناة للتأكد من ملائمة مواصفات الأجيال المستقبلية من السفن العملاقة للعبور بالقناة باعتبارها مساراً ملاحياً رئيسياً للتجارة العالمية.

من جانبه، أعرب الكابتن CHENG SHAN REN ربان السفينة عن سعادته بتجربة العبور لقناة السويس والتي يتصادف أنها المرة الأولى له خلال مشواره المهني كما أنها العبور الأول للسفينة العملاقة التي يشرف بقيادتها، كما وجه الشكر لهيئة قناة السويس لما تقدمه من خدمات ملاحية متميزة لتسهيل العبور الآمن للسفن عبر الممر الملاحي الأهم لربط أوروبا وآسيا.

وليست هذه أولى السفن المتميزة عالمياً التي تمر من قناة السويس، حيث شهدت حركة الملاحة بقناة السويس، في يناير الماضي، عبور أكبر مكتبة عائمة LOGOS HOPE لقناة السويس، وذلك ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء بورسعيد ومتجهة إلى ميناء العقبة في الأردن.

أحدث وأكبر سفن الحاويات تعبر قناة السويس

أكبر مكتبة عائمة

وتعد المكتبة العائمة هى الأكبر من نوعها، وتتكون من ٩ طوابق وتحمل على متنها أكثر من ٥٠٠٠ كتاب في كافة المجالات تشمل كتب علمية وثقافية وقصص للأطفال وغيرها.

يبلغ طول السفينة 132.5 متر، وعرضها 21 مترا، وغاطسها 16.5 قدم، وترفع السفينة علم مالطا وتبلغ حمولتها الكلية 14 ألف طن.

ووفقًا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان هيثم رجب مرشد بالهيئة للصعود على متن السفينة "LOGOS HOPE" والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن الموقع الاستراتيجي المتميز لقناة السويس يجعلها وجهة رئيسية لعبور كافة أنواع سفن الأسطول العالمي بما يطرح فرص واعدة لنمو أنشطة الموانئ المصرية الموجودة بالمنطقة ويعزز من جهود الدولة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس شهدت طفرة غير مسبوقة نحو تطوير خدماتها الملاحية خلال السنوات القليلة الماضية مدعومة بتوجيهات القيادة السياسية باستمرار مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة للحفاظ على ريادة القناة كأسرع وأقصر الطرق الملاحية وأكثرها أمانا.

من جانبه، أعرب إدوارد ديفيد المدير العام للمكتبة العائمة LOGOS HOPE عن سعادته بعبور السفينة لقناة السويس في وجهتها إلى الأردن بعد زيارتهم الناجحة لميناء بورسعيد، لافتا إلى أنها قد تكون المرة السابعة في تاريخ السفن التابعة للمنظمة GBA SHIPS لعبور قناة السويس.

وفي وقت سابق من شهر يناير، توقع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، مساء اليوم، نمو إيرادات القناة خلال العام الجاري 2023، لتفوق المسجلة في عام 2022.

وتوقع ربيع، أن تحقق القناة إيرادات من عبور السفن للمجرى الملاحي لقناة السويس 8 مليارات و700 مليون دولار العام الجاري 2023.

وحققت إيرادات قناة السويس في 2022، وفق رئيس الهيئة في تصريح سابق، زيادة بلغت 25 %، إلى 8 مليارات دولار بنسبة زيادة 25% عن عام 2021.