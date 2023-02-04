هدية من صاحبه.. شاب يعثر على "سحر" في مكان صادم

انتشرت صورة صادمة على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لحظة عثور شاب على سحر داخل شاحن هاتفه.

والمؤلم أن الشاحن كان هدية من صديقه المقرب وفقًا للمنشور المتداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سحر في شاحن الموبايل

في الصورة، تظهر صورة ورقة مليئة بالطلاسم تم استخراجها من شاحن موبايل، وعلى ما يبدو أن العثور عليها كان بالصدفة.

وبالبحث تبين أن الصورة المتداولة والتي تركت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في حزن وقهر من شدة الحقد الذي يخفيه بعض الأشخاص خلف حقيقتهم، تبين أنها قديمة.

ولكن تكرار مثل هذه الحوادث جعلها تنتشر بشدة مؤخرًا، كتب أحد المستخدمين: "اللهم أنزل غضبك وعذابك على كل ساحر وحاقد تسبب في إيذاء مسلم ونكد عليه معيشته يا قوي يا متين".

وعلقت مستخدمة أخرى على الصورة قائلًا: "الله يا ربي يدمرهم بصحتهم وعافيتهم اللي بضرو الناس حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يارب".