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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الدولار في ورطة عالميًا|وهذا سعره الآن مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

الدولار امام الجنيه
الدولار امام الجنيه اليوم

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك استقرارا لليوم الثالث على التوالي على خلفية قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، في اجتماع لجنة السياسيات النقدية أول أمس الخميس، بعد رفعها من قبل الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي 25 نقطة أساس.

وعن أسعار الورقة الأمريكية اليوم مقابل الجنيه ففقد حوالي 192 قرشا من أعلى سعر وصل إليه يوم الأربعاء 11 يناير الماضي، إذ سجل حينها حوالي 32.05 جنيه ، ولكن تراجع إلى سعر اليوم وهو 30.13  في البنوك الحكومية.

الدولار

توقعات ارتفاع الجنيه

وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز الدولية ، فإن هناك توقعات لخبراء اقتصاد دوليين ومحليين تشير إلى تراجع الدولار مقابل الجنيه إلى حوالي 26.24 مع شهر 6 المقبل، وإذ تحقق هذه التوقع  سيفقد حوالي 6 جنيهات مقارنة بأعلى سعر وهو 32.05.

الدولار

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر صرف العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنوك المحلية منها المركزي والبنوك الحكومية والخاصة، استقرارا بعد ارتفاع هو الأكبر محليا الأربعاء 11 يناير .

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وسجل متوسط سعر الورقة الأمريكية مقابل الجنيه اليوم السبت 04-02- 2023، عند 30.13 جنيه للدولار الواحد بعد ما وصل إلى 32.05 جنيه في الأربعاء 11 يناير في البنك الأهلي.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي

وعن سعر الدولار أمام الجنيه، اليوم في البنك المركزي المصري فسجل كما يلي :

1 دولار = 30.21 جنيه للشراء

1 دولار = 30.31 جنيه للبيع

أعلى سعر للدولار اليوم

وتحقق أعلى سعر اليوم للأخضر في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجل اليوم في هذين البنكين كما يلي :

1 دولار = 30.23 جنيه للشراء

1 دولار = 30.33 جنيه للبيع


سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء 

ويتساءل الكثير بشكل يومي عن صرف الأخضر بيع وشراء اليوم في البنوك المختلفة، إذ تداولت البنوك أسعار الصرف اليوم للأمريكي ما بين “30.13 جنيه للشراء و”30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّل سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم كما يلي :

1 دولار= 30.13 جنيه للشراء

1 دولار= 30.23 جنيه للبيع

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وسجل أقل سعر صرف أمام الجنيه، اليوم في البنك الأهلي المصري وكذلك بنك مصر للشراء ليصبح 30.05 جنيه للشراء، فيما سجّل أعلى سعر في البنك المصري الخليجي عند قيمة 30.25 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

أما عن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر فجاء كالتالي ،:

1 دولار = 30.13 جنيه للشراء

1 دولار = 30.23 جنيه للبيع.

أسعار الدولار عالميًا

استقر سعر الأمريكي وفقا لمؤشره الرئيسي (DXY)، والذي يقيس الأمريكي أمام 6 عملات رئيسية، بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجل تراجعا قويا أمام العملات الأيام المضية ولكنه استقر ، ليسجل اليوم 102.99 نقطة بعد قرار الفيدرالي رفع الفائدة 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي، ولكن سجل الأخضر  105.06 نقطة الجمعة 6 يناير،  تخطى 114 نقطة في سبتمبر 2022.

الدولار

وهبط الدولار بأكثر من 13 نقطة الفترة الماضية في مؤشره الرئيسي ، متأثرا ببيانات انخفاض أسعار السلع في الولايات المتحدة في ديسمبر بأكبر قدر منذ بداية جائحة كورونا.

الأخضر في مأزق

وفجرت وكالة "نوفوستي" مفاجأة من العيار الثقيل ، إذ أكدت قيام عدة بنوك مركزية في العالم باتباع خطة لتقليل الاعتماد على العملة الأمريكية في الاحتياطي الأجنبي، نتيجة ارتفاع التضخم الأمريكي والدين.

وتتجه كثير من الدول إلى اعتماد العملات الوطنية في التسويات التجارية، بحسب تقرير الوكالة والذي رصد احتمالية التخلي عن الدولار على نطاق واسع الفترة المقبلة مع التوترات التي حدثت في السنوات الأخيرة.

واعتمد التقرير على أرقام لتؤكد انخفاض الاعتماد على الأمريكي مقارنة بالعشرين عاما السابقة، فقد سجل في السبعينيات 80% من الاحتياطيات العالمية بينما وصل في 2022 إلى 58.8% فقط.

يذكر أن الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بقوة هي الأكبر من 4 عقود ، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، خلال 2022 وكذا في أول اجتماع بالسنة الحالية 2023، بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.75 نقطة أساس لخفض وتيرة التضخم.

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