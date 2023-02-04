طريقة عمل كيكة الكابتشينو والكراميل بمذاق لا يقاوم

كيكة الكابتشينو والكراميل من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في البيت.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيكة الكابتشينو والكراميل



مقادير كيكة الكابتشينو والكراميل



بسكوت شاي مستطيل

٢ سويسرول شوكولاتة

علبة حليب مكثف محلى مغلي(كراميل)

٢ مغلف كريمة بودرة

٣/٤ كوب لبن بارد

علبة قشطة

ربع كوب كاكاو

٢ مغلف كريم كراميل

٤ مغلف كابتشينو

نصف كوب كريمة

للوجه

كريمة مخفوقة

كاكاو



طريقة تحضير كيكة الكابتشينو والكراميل



في العجان نضع الكريمة البودرة و كريمة السائلة و نخفقهم ثم نضيف القشطة، كريم كراميل، الكراميل، كابتشينو و كاكاو و نخفقهم جيدا معا

نقطع السويسرول الى شرائح و نرصه في طبق التقديم(بايركس)

و نضع جزء من الخليط فوق السويسرول ثم طبقة من البسكوت(بعد تغطيسه سريعا باللبن)

ثم طبقة أخرى من الخليط و عليه طبقة اخرى من البسكوت

و اخيرا طبقة من الخليط و نساوي الوجه

ندخلها الثلاجة لتبرد و نزيين الوجه بالكريمة المخفوقة و نقدم بالهنا و الشفا