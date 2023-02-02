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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فطيرة بالجبن والزبدة| بمذاق لا يقاوم

فطيرة بالجبن
فطيرة بالجبن

فطيرة بالجبن والزبدة من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في البيت.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فطيرة بالجبن والزبدة فيما يلي..

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مقادير فطيرة بالجبن والزبدة

٥ كوب دقيق

‪ثلث كوب حليب بودره‬

١ كوب زبادي

٢ ملعقه كبيره خميره

٢ ملعقه كبيره سكر

‪نصف كوب زيت‬

ماء للعجن

للوجه :

١٠٠ جم زبده

‪ربع كوب زيت زيتون‬

‪نصف كوب بقدونس‬

جبن حلوم قطعه واحدة

طريقة تحضير فطيرة بالجبن والزبدة

في العجان نضع جميع المكونات الجافة ثم نضيف الزبادي والزيت والقليل من الماء ونبدأ بالعجن (نزود ماء عند الحاجة) نعجنها جيدا لمدة١٠ دقائق ثم نغطيها  ونتركها لتختمر لمدة ساعة

في صينية الخبز نضع القليل من زيت الزيتون ثم نبدأ بفرد العجينة لعمل قرص مدور بواسطة رؤوس الأصابع مع ترك أثر الأصابع لعملالتجاويف

ثم نوزع على الوجه مكعبات الجبنة الحلوم و الطماطم الشيري و الزعتر البري و نرش القليل من الملح الخشن

ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٠ دقيقة

نذوب الزبدة و نضيف لها البقدونس ثم بواسطة فرشاه ندهن وجه الفطيرة عندما نخرجها من الفرن وتقدم بالهنا و الشفا.

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