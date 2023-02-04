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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم| وظائف خالية بالحرمين الشريفين خلال رمضان.. ووفاة 2 مصريين بـ الكويت.. ومرض خطير ينتشر في ألمانيا

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم السبت، العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

مرض خطير ينتشر في ألمانيا.. رصد 25 حالة جديدة بكيمنتس والسلطات تستنفر
تفشى مرض السل في مدرسة تمريض ودار لرعاية المسنين في مدينة كيمنتس الألمانية، حيث تم رصد 25 إصابة، وجار البحث عن المزيد ممن كانوا على صلة مع ناقل المرض المميت.

وبحسب صحيفة "شبيجل" الألمانية، تم تشخيص المرض لدى طالب تمريض في شهر يناير الماضي.

وقالت إدارة كيمنتس أمس الأول، الخميس، إنه تم حتى الآن فحص ما مجموعه 75 شخصا اتصلوا بشكل مباشر مع الطالب، وتم العثور على عدوى السل لدى ثلثهم.

وليست كل عدوى تؤدي إلى الإصابة بالسل، وتبحث وزارة الصحة الألمانية الآن عن جهات اتصال أخرى محتملة نشرت العدوى.

والسل مرض معدٍ تسببه البكتيريا ويجب الإبلاغ عنه.

وتفرز العوامل الممرضة بشكل رئيسي من خلال السعال والعطس، وتنتشر عبر "الهباء الجوي" في الهواء.

ويعتمد تحديد ما إذا كانت هناك عدوى، من بين عناصر أخرى، على مدة ومدى كثافة الاتصال بالمريض ومدى تعرض الشخص للعدوى، كما ينص المركز الفيدرالي الألماني للتثقيف الصحي.

ويمكن أن يظهر المرض أيضا بعد سنوات من التقاط العدوى. ويحمل المصاب في معظم الحالات العامل الممرض دون الشعور بأي أعراض.

والعلامات هي السعال، الذي يمكن أن يكون دمويا أيضا مع تقدم المرض، والتعب والحمى.

ويمكن علاج مرض السل بالمضادات الحيوية التي تستمر لعدة أشهر، ومع ذلك، فإن مسببات الأمراض تكتسب المزيد والمزيد من المقاومة للمضادات الحيوية الشائعة.

ووفقا لمعهد روبرت كوخ، انخفض عدد الحالات الجديدة في ألمانيا في السنوات الأخيرة، ففي عام 2021 كان هناك ما يقرب من 3900 حالة.

ومع ذلك، فقد زاد عدد حالات الإصابة بالسل في جميع أنحاء العالم مؤخرا.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، أصيب حوالي 10.6 مليون شخص بالسل في عام 2021، حوالي 4.5 في المائة أكثر من عام 2020، وتوفي حوالي 1.6 مليون شخص بسبب مرض الرئة.

وفاة 2 مصريين وإصابة آخر في حادث سير مروع بـ الكويت

لقي 3 عمال حتفهم وأصيب رابع بجروح خطيرة اثر انقلاب سيارتهم على طريق الأرتال بالكويت .

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية، فقد قال مصدر أمني  إن بلاغا ورد لغرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية يفيد بوقوع حادث انقلاب على طريق الأرتال، وعلى الفور توجه رجال النجدة والاسعاف والإطفاء لموقع البلاغ.

وتبين أن سيارة دفع رباعي بها 4 عمال انقلبت بهم عدة مرات، مما نتج عنه مصرع 3 أشخاص مصريين وهندي وإصابة رابع مصري الجنسية بجروح وكسور خطيرة تم نقله بواسطة الإسعاف الجوي الى مستشفى الجهراء، حيث أدخل غرفة العناية المركزة، ورفعت الجثث الثلاث الى الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

ولفت المصدر الي انه تم فتح تحقيق للوقوف على سبب الحادث، وإذا ما كان نتج عن انفجار إطار أم بسبب مخالفة قواعد المرور، فيما قام رجال النجدة بتخطيط الحادث ورفع تقرير به.

وظائف في الحرمين المكي والنبوي خلال شهر رمضان.. اعرف الشروط
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم السبت، عن توفر وظائف مؤقتة للسعوديين والسعوديات، للعمل بالمسجد الحرام، والمسجد النبوي خلال موسم رمضان لهذا العام 1444هـ.

وقالت الرئاسة في شروط الوظيفة:

يبدأ التقديم يوم الأحد 14-07-1444هـ، لمدة 3 أيام على أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية:
- سعودي الجنسية.

- ألا يكون على رأس عمل آخر .
- أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.
- اجتياز المقابلة الشخصية.

وسوف يتاح رابط التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بموقع الرئاسة

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