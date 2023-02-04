إنجي علي تخطف الأنظار بإطلالة ملفته على البحر

نشرت الاعلامية إنجي علي، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة جريئة.



وظهرت إنجي علي، علي شاطئ البحر بإطلالة مثيرة، مرتدية فستانا مكشوف الصدر والأكتاف، ذات القماش الشيفون، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة، وترك شعرها منسدلا على كتفيها.





وتتميز إنجي علي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتقدّم المذيعة إنجى على برنامج "أسرار النجوم"، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، وقناة"نجوم Tv"، فى الساعة الثامنة مساءً على الهواء مباشرة لمدة ساعتين .

«أسرار النجوم» هو برنامج فني يذاع كل خميس في الساعة الثامنة مساءً على «نجوم إف.إم»، من تقديم إنجي علي، يتم فيه استضافة فنان جديد كل حلقة، ليحكي آخر أخباره والأحداث الخاصة به وكواليس أعماله الفنية.