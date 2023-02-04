عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنجي علي تخطف الأنظار بإطلالة ملفته على البحر

انجى علي
انجى علي

نشرت الاعلامية إنجي علي، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة جريئة.


وظهرت إنجي علي، علي شاطئ البحر بإطلالة مثيرة، مرتدية فستانا مكشوف الصدر والأكتاف، ذات القماش الشيفون، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة، وترك شعرها منسدلا على كتفيها.
 


وتتميز إنجي علي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 
وتقدّم المذيعة إنجى على برنامج "أسرار النجوم"، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، وقناة"نجوم Tv"، فى الساعة الثامنة مساءً على الهواء مباشرة لمدة ساعتين .

 

«أسرار النجوم» هو برنامج فني يذاع كل خميس في الساعة الثامنة مساءً على «نجوم إف.إم»، من تقديم إنجي علي، يتم فيه استضافة فنان جديد كل حلقة، ليحكي آخر أخباره والأحداث الخاصة به وكواليس أعماله الفنية.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٢٠٤_١٤١٥٠٦
IMG_٢٠٢٣٠٢٠٤_١٤١٥٠٦
اطلاله جريئه شاطئ البحر نجوم إف إم برنامج اسرار النجوم تخطف الأنظار اطلالة ملفته الإعلامية إنجى على

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

إذاعة مباراة الأهلي وسياتل على أون تايم.. كيف تضبط البث الأرضي على تلفزيونك؟

تردد قناة aea نايل سات.. القنوات الناقلة لمباراة النادي الأهلي وسياتل ساوندرز

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

وجهة إجبارية.. أين يذهب محمد صلاح بعد قرار ليفربول المفاجئ؟

كأس العالم للأندية.. رسالة من خالد الغندور لـ الأهلي قبل مباراة سياتل|شاهد

مهيب عبد الهادي عن تسجيل لاعبي الزمالك الجدد: تحرك قوي من الأهلي

من بيتك وعلى شاشتك.. 4 طرق سهلة لمشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

أشواط إضافية بين الهلال والوداد في ربع نهائي كأس العالم للأندية

القسام : تصدينا للاقتحام الإسرائيلي في أريحا

إدارة منتدى شباب العالم: توجيه عوائد حقوق رعاية النسخة الخامسة لتنفيذ مبادرات ومشروعات

لنقل رسالة أردوغان.. عضو بارز في الحكومة التركية يزور إسرائيل

"حسن العشرة وحفظها" موضوع خطبة الجمعة المقبلة بمساجد الأوقاف

قرار من إدارة منتدى شباب العالم بشأن النسخة الخامسة في شرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو قعدت ساعة تموت.. قصة أهدأ مكان في العالم| هتسمع صوت دمك

بالأسود اللافت.. شاهد| هيفاء وهبي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بتحب الخناقات| هذه الأبراج لا تفضل المناقشات الهادئة

من غير لحوم.. طريقة عمل مكرونة بالطماطم والثوم

فيديو

بعد زواجها من شخصية سياسية معروفة .. فنانة شهيرة تعتزل التمثيل

تفاصيل أزمة حلمي بكر داخل غرفة الرعاية المركزة.. فيديو

قنوات تنقل كأس العالم للأندية مجانا ومعلومات عن سياتل منافس الأهلى.. فيديو

أسعار الذهب والدولار في مصر اليوم السبت .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ