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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيديوهات نص الليل .. ماذا يجري في صفحات النجوم على تيك توك

تحديات النجوم على
تحديات النجوم على التيك توك

صفحات التواصل الاجتماعي سواء كانت فيسبوك أو إنستجرام، أو حتى موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك واحدة من أهم حلقات الوصل بين الجمهور ونجوم الفن فى الوقت الحالي.

فبعد انتشار تيك توك داخل مصر وأصبح برنامجا على جميع هواتف الجمهور المصري استغل الفنانون صفحاتهم لتكون أهم صفحة للتواصل مع الجمهور، عن طريق فيديوهات يقومون بها على مدار اليوم وتكون عبارة عن بث مباشر لتلقى الأسئلة تارة، وأخرى للعب مع الجمهور.

ولم يقتصر الأمر بالنسبة للفنانين المهتمين بصفحاتهم على التيك توك لكى تكون حلقة وصل بينهم وبين الجمهور ولكن أصبح مصدر رزق جديدا بسبب فيديوهات البث المباشر التى يحاسب عليها التيك توك بمبالغ مالية كبيرة، لذلك نجد عددا كبيرا من الفنانين متواجدين على صفحاتهم فى بث مباشر مع الجمهور للاستفادة المادية والجماهيرية.
 

كاريكا وإيمي سالم

آيتن عامر مع وفاء عامر وداليا الشقيقة الثالثة

ومن أشهر القنوات التى يتواجد عليها الكثيرون من رواد تيك توك صفحة الفنانة آيتن عامر التى تقوم بعمل بث مباشر بشكل شبه يومي للتواصل مع الجمهور، فدائما ما تتلقى العديد من الأسئلة للرد عليها وتارة تشارك شقيقتها وفاء عامر وداليا عامر البث المباشر كنوع من أنواع الترفيه ويقمن بعمل مسابقات وتحديات على يتك توك لجذب أكبر عدد من الجمهور.

آيتن عامر


تحديات نيرمين ماهر

 

نرمين ماهر


وأيضا من الفنانين اللاتي يتواجدن على صفحات التيك توك بشكل دائم الفنانة نرمين ماهر والتى تقدم من خلال صفحتها الشخصية على التيك توك العديد من المسابقات الترفيهية مع جمهورها وهو ما يجعل فيديوهات البث المباشر الخاصة بها تتخطى الالاف وهو ما يعود عليها بالمبالغ الماية الضخمة.

 فيديوهات رنا سماحة

أما رنا سماحة المطربة الشابة فتحرص دائما على عمل بث مباشر مع جمهورها على التيك توك، ودائما ما تتلقى العديد من الأسئلة للرد عليها وتظل رنا فى معظم الفيديوهات ما يقرب من الساعتين المتواصلتين للرد على أسئلة جمهورها.
 

عصام كاريكا ينضم لنجوم التيك توك

كاريكا وإيمي سالم

وانضم الفنان عصام كاريكا لنجوم التيك توك مؤخرا، ويبدو أنه قرر خوض هذه التجربة بعد انضمام الكثيرين من النجوم على هذا البرنامج خاصة الفنانة إيمي سالم التى ظهرت معه فى أكثر من فيديو وقاموا بعمل تحديات أمام الجمهور لجذب أكبر عدد من رواد البرنامج.
 

مها أحمد نجمة التيك توك


تعتبر الفنانة مها أحمد من أوائل النجمات اللاتى انضمت لبرنامج التيك توك، فتعتبر الفنانة مها أحمد من نجوم التيك توك من خلال فيديوهاتها الدائمة والبث المباشر التى تقوم به مع جمهورها على الصفحة لجذب أكثر عدد من الجمهور لكى تكسب هدايا التى تتحول إلى مبالغ مالية من إدارة التيك توك.
 

مها أحمد
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