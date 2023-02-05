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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة السويس: 89 تدخل جراحي خلال يومين في المستشفى العام

صدى البلد

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، قسمي طوارئ الباطنه والنساء والتوليد وذلك لمتابعة انتظام تقديم الخدمات الطبية للمترددين علي تلك الأقسام وأيضاً متابعة تواجد الطاقم الطبي والفني والإداري والمعاونين بمواقع عملهم واستبيان احتياجات الفريق الطبي علي رأس العمل ومتابعة توافر المستلزمات والأدوية.

وخلال الجولة المفاجئة، وجه «وكيل وزارة الصحة» بسرعة تقديم الخدمة الطبيه لبعض المرضي في طوارئ الباطنة، وكلف الإدارة الهندسية باستكمال أعمال صيانة طوارئ الباطنة والذي تم البدء بها خلال الأسبوع الماضي.

وقام «الحفناوي» بتوقيع الكشف الطبي على إحدى السيدات بالنساء والتوليد وعمل أشعة السونار لها وتنفيذ تدريب عملي  لبعض الأطباء علي الطرق والأساليب الحديثة في التعامل مع الحالات الطارئة والتشخيص ، فيما وعد بإجراء تدريب موسع لأطباء النساء.

وكشف إسماعيل الحفناوي عن قيام مستشفى السويس العام  بفتح غرف عملياتها خلال آخر 48 ساعة "يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المنصرم"، وتنفيذ 89 تدخل جراحي، موضحاً أن وحدة القسطرة القلبية قامت بإجراء 14 عملية و النساء والتوليد قامت بإجراء 34 عملية ، و قام قسم العظام بإجراء 12 تدخل جراحي ، فيما فتح قسم المسالك البولية غرفة العمليات لإجراء 3 عمليات ، و الجراحة العامة  أجرت 14 عملية  ، عمليات الطوارئ 9 حالات ، الرمد 3 عمليات ، فيما و استقبل قسم الغسيل الكلوي 363 مريض علي مدار الساعة في آخر 48 ساعة فقط.

 

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