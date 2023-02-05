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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة من نتنياهو إلى أوكرانيا: إسرائيل سترسل الأٍسلحة وفقا لمصالحها

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب ستدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بالأسلحة مع مراعاة المصالح الوطنية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وجاء ذلك خلال مقابلة رئيس الوزراء الإٍسرائيلي مع قناة ‏‏LCI‏‏ التلفزيونية الفرنسية خلال زيارته إلى فرنسا.‏

‏وأضاف نتنياهو: "سأدرس هذه المسألة وأجيب في هذا الصدد بالطريقة الأنسب"، متابعا: "نحن ندرس هذه المسألة وفقا لمصالحنا الوطنية".‏

‏وأشار إلى أن إسرائيل تقدم حاليا مساعدات إنسانية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن إسرائيل استقبلت العديد من اللاجئين الأوكرانيين منذ بداية الحرب.

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