عشيقي مش طفل.. اعترافات قاتلة والدتها مشرفة عمال بورسعيد| فيديوجراف

تحدثت مايسة محمود صبح زميلة نورهان خليل قاتلة والدتها مشرفة عمال بورسعيد داليا الحوشي، بالاشتراك مع عشيقها حسين محمد، والتي رافقتها داخل محبسها بقسم شرطة بورفؤاد أول قبل عرضها على النيابة، تحدثت عما قالتها المتهمة داخل محبسها.

اعترافات قاتلة والدتها ببورسعيد

مايسة صبح أكدت أنه لا توجد علاقة بينها وبين المتهمة بقتل والدتها، نافية وجود علاقة صداقة بينهما من قبل، حيث لم تلتق بها إلا ست ساعات فقط قبل عرضها على النيابة العامة في مشكلة مالية كانت وراء احتجازها.

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