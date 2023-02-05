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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرئيس السيسي يقدم التعازي لأسرة الدكتور شريف إسماعيل.. فيديو

الرئيس السيسي يقدم
الرئيس السيسي يقدم التعازي

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التعازي لأسرة الدكتور شريف إسماعيل، رئيس وزراء مصر الأسبق، خلال مراسم الجنازة من مسجد المشير طنطاوي.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، السيرة الذاتية للمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق، الذي وافته المنية اليوم، الأحد.

-  من مواليد 6 يوليو عام 1955.

-  تخرج عام 1978 في كلية الهندسة جامعة عين شمس، وعمل لدى تخرجه كمهندس في البحث والاستكشاف بشركة موبيل.

- بدأ العمل بشركة إنبي منذ عام 1979 حتى عام 2000، حتى وصل إلى منصب مدير عام الشئون الفنية وعضو مجلس الإدارة.

-  وكيل وزارة البترول لمتابعة شئون وعمليات البترول والغاز منذ عام 2000 حتى عام 2005.

-  رئيس مجلس إدارة شركة “إيجاس” منذ عام 2005 حتى 2007.

-  رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول منذ عام 2007 حتى 2013.

-  وزير البترول منذ 16 يوليو 2013 وحتى 18 سبتمبر 2015.

-  رئيس مجلس الوزراء منذ 19 سبتمبر 2015 وحتى 5 يونيو 2018.

-  مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي نعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل.

وقال الرئيس: "لقد كان الراحل رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة.. لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه.. إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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