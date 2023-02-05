المشدد 7 سنوات لصاحب معرض ووالده أحدثا عاهة مستديمة لشخصين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة التاسعة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لصاحب معرض أجهزة كهربائية، ووالده "هارب"، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لشخصين خلال مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

عقدت المحكمة جلستها اليوم، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته بلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12546 لسنة 2021 جنح الخصوص، والمقيدة برقم 4680 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "ع س ع"، 27 سنة، صاحب معرض أجهزة كهربائية، ووالده "س ع س"، 50 سنة، هارب، مقيمان دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، المتهم الأول أحدث عمدا إصابة المجني عليه "م ح ع"، 37 سنة، مالك مركز صيانة للأجهزة الكهربائية، باستخدام سلاح أبيض، في كف يده اليمنى، فأحدث ما به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي إعاقة حركة ثني المفصل المشطي السلامي لأصبع السبابة لليد اليمنى، مما يعد عاهة مستديمة.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الثاني أحدث عمدا إصابة المجني عليه "م ع م"، 55 سنة، سباك، باستخدام سلاح أبيض في كلتا يديه، فأحدث ما به من الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤه منها وهي إعاقة حركات المفاصل المشطية السلامية على مستوى أصابع اليد اليسرى مع وجود إعتلال بالعصب المتوسط لليد اليمنى، مما يعد عاهة مستديمة، على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء بغير مسوغ قانوني، كما أن المتهم الثاني أحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو الشخصية.