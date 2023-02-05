مجهول المصدر.. الجيش الكولومبي يعلن رصد منطاد في أجواء البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الكولومبية، اليوم الأحد، رصدها مرور منطاد عبر المجال الجوي للبلاد، ويجري حاليا تحديد مصدره.

وأعلن سلاح الجو الكولومبي، اليوم الأحد، أن المنطاد غادر المجال الجوي الكولومبي.

وقالت وزارة الدفاع الكولومبية في بيان، “رصد نظام الدفاع الجوي الوطني دخول جسم المجال الجوي الكولومبي في القطاع الشمالي من البلاد، على ارتفاع أكثر من 55 ألف قدم،، وكان يتحرك بسرعة متوسطة تبلغ 25 عقدة، ويبدو أنه بالون لما فيه من خصائص".

واضافت: "راقب سلاح الجو الجسم حتى غادر المجال الجوي. وتبين أن المنطاد لا يشكل تهديدا للأمن القومي والقدرة الدفاعية، فضلا عن سلامة الطيران".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الكولومبية تجري حاليا تحرياتها وتنسق إجراءاتها مع البلدان والمؤسسات الأخرى لتحديد أصل الجسم.

وفي وقت سابق، أسقط الجيش الأمريكي، بناء على تعليمات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، منطادا صينيا بالقرب من ساحل ساوث كارولينا.