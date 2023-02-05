بسبب منطاد التجسس.. وزير النقل الأمريكي يلمح لإمكانية فرض عقوبات على الصين

قال وزير النقل الأمريكي، بيت بوتيجاج، اليوم الأحد، إن واشنطن قد تفرض عقوبات على بكين بسبب المنطاد الصيني.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بوتيجاج، “لقد أوضحت الولايات المتحدة أن هذا انتهاك غير مقبول للسيادة الأمريكية”.

وأضاف: “أعتقد أنه يمكنك توقع أن أي تطورات أخرى ستكون مناسبة ردًا على ما حدث”.

وقام البيت الأبيض بإسقاط المنطاد يوم السبت بعد أن طار في المجال الجوي الأمريكي لعدة أيام خلال الأسبوع الماضي، وشوهد لأول مرة وهو يحوم فوق سماء بيلينجز، مونتانا.

وأراد الرئيس جو بايدن في البداية إسقاط المنطاد عندما تم إطلاعه على الوضع يوم الأربعاء.

ومع ذلك، رفض مسؤولو الأمن القومي القيام بذلك في البداية، مشيرين إلى مخاوف محتملة تتعلق بسلامة الأشخاص على الأرض.

بمجرد أن انجرف المنطاد الصيني نحو المحيط الأطلسي يوم السبت، أغلقت إدارة الطيران الفيدرالية المجال الجوي فوق أجزاء من كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية.

وتم إسقاط المنطاد في وقت لاحق من قبل طائرة مقاتلة من طراز F-22، أطلقت صاروخًا عليها بينما كانت على بعد حوالي ستة أميال بحرية قبالة ساحل ميرتل بيتش بولاية ساوث كارولينا.