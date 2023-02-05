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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضحايا لقمة العيش.. تفاصيل مصرع وإصابة 42 في حادث عمالة الأطفال بالإسماعيلية

الحادث
الحادث

لقمة عيش ملطخة بالدماء، هو أقل وصف يمكن أن يطلق علي الحادث المأساوي الذي شهدته محافظة الإسماعيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاحد.

مصرع وإصابة 42.. التحقيقات تكشف سبب حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي


أيقظ الأهالي أطفالهم ليس للذهاب الي المدرسة أو للقيام برحلة عائلية، ولكن لشحنهم داخل سيارة نصف نقل للانتقال من محافظة إلي أخري بحثا عن لقمة العيش ومساعدتهم في تحمل النفقات.


وبدلا من أن تنتهي القصة عند حصول الأطفال علي بعض الجنيهات مقابل يوميتهم من العمل علي مدار اليوم وحتي غروب الشمس، وعودتهم الي أسرتهم متعبين، لينالوا قسطا من الراحة ثم يعاودوا رحلة الشقاء في اليوم التالي، تبدلت الاحلام البسيطة عندما انفجر أحد إطارات السيارة التي كانت تحمل 42 طفلا، لتختل عجلة القيادة وتنقلب بوصلة ابو سلطان بطريق الإسماعيلية السويس، ويدفع طفلين من ضحايا الحادث أرواحهم ثمنا غاليا كما دفعت أسرهم أيضا الثمن.


وداع، صراخ، ألم وإحساس بالذنب، ملخص يوم شهدته الأسر الاربعين أمام المستشفيات المختلفة بمحافظة الاسماعيلية وهي مستشفي فايد وأبو خليفة والمجمع الطبي، بعدما تلقت خبر وقوع الحادث والذي وقع كالصدمة الكبري.


وكشف تقرير الصحة الذي حصلت صدي البلد علي نسخة منه إن أغلب ضحايا الحادث الأليم، من الاناث، يتراوح أعمارهم من 8 الي 16 عام.

وحصل "صدي البلد" علي التقرير الطبي لسبب وفاة الطفل ضحية عمالة الأطفال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، يستقلها 42 طفل بوصلة سرابيوم بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.


وجاء في التقرير، أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب لطفل يدعي منصور محمد علام، 11 سنة، مقيم بحر البقر بمحافظة الشرقية.

 

وارتفع عدد الوفيات الي حالتين، حيث توفي انس السيد غيث، ١٣ سنة، بمستشفي فايد.

 

كشفت تحقيقات النيابة بمحافظة الإسماعيلية، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بوصلة سرابيوم بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، عن سبب وقوع الحادث الأليم، حيث أدى انفجار إطار السيارة الخلفي واختلال عجلة القيادة إلى انقلاب السيارة ومصرع وإصابة ٤٢ حدثًا.

وحسب التحقيقات، فإن ضحايا الحادث تترواح أعمارهم بين ٦ إلى ١٦ عاما، وغادورا منازلهم بمحافظة الشرقية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأحد، مستقلين سيارة ربع نقل للعمل بإحدى الصوب الزراعية بأبوسلطان ونتيجة انفجار الإطار؛ اختلت عجلة القيادة مما أدى إلى انقلاب السيارة.

وأسفر الحادث عن وفاة حدثٍ، ووقوع إصابات مختلفة بين طفيفة وبالغة وخطيرة وجروح وكسور عديدة.

دفع مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب مدير المرفق، بـ ٢٢ سيارة إسعاف إلى مكان وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددا كبيرا من الأطفال "عمالة زراعية" إلى إحدى المزارع للعمل باليومية، أغلبهم مقيمون ببحر البقر بمحافظة الشرقية.

من جانبها كشفت مصادر أمنية، أن حادثا كبيرا وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أسفر عن مصرع حدث وإصابة ٤١ آخرين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على وصلة أبو سلطان قرب مدينة فايد في الإسماعيلية.

وكان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية تلقي إخطاراً من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد انقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم ر ع م 3798 علي وصلة أبو سلطان بين طريقي الإسماعيلية القاهرة الإسماعيلية السويس الصحراوي تحمل عدد من الأطفال.

على الفور انتقلت عدد من  سيارات الإسعاف إلي مكان الواقعة  لنقل المصابين إلي المستشفيات المختلفة.

فيما رفعت المستشفيات حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى لاستقبال المصابين.

وأوضحت مصادر طبية أن معظم الحالات في حالة حرجة وأنه جار استدعاء كافة استشاري الجراحة والمخ والأعصاب والأطفال إلى المستشفيات.

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