عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة ينظم ورشة الفنون الرقمية وتصميم الجرافيك

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية ، عن ورشة الفنون الرقمية وتصميم الجرافيك.

يقدم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية ورشة مكثفة في الفنون الرقمية وتصميم الجرافيك والتي ينصح بها كثيراً بين أوساط مصممي الجرافيك، حيث يتم التدريب في هذه الورشة تدريب مكثف على أهم برامج تصميم الجرافيك:

1- -Adobe  Illustrator 

2- Adobe Photoshop

3- Adobe InDesign

خبير: تعيين معلمين جدد يوفر كوادر قادرة علي التعامل مع المناهج الحديثة

خبير: على المعلم اجتياز دورة تدريبية في أساليب تعديل السلوك

بعد إعلان نتائج مسابقة 30 ألف معلم| خبراء: سيتم سد عجز المعلمين في المراحل التعليمية المختلفة.. تعيين مدرسين في أعمار صغيرة يمثل ضرورة لضبط العملية الامتحانية

فيديو مؤثر|طلاب طب يقيمون ممرا شرفيا لزميلهم.. ورد صادم منه

علوم القاهرة تكشف تفاصيل تسجيلات المقررات الدراسية للفصل الدراسى الثانى

جامعة القاهرة تطلق مسابقة لتوظيف الواقع الافتراضي ودعم التوعية بثقافة الاستدامة البيئية

علاج طبيعى القاهرة تعتمد نتائج الفصل الدراسى الأول

الخشت ناعيا شريف إسماعيل: إنجازاته كبيرة في وقت صعب من تاريخ مصر

بالخطوات.. حقوق القاهرة تعلن عن تقديم طلب الالتماس على النتيجة بشكل إلكتروني

وزير التعليم العالي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يناقشان آليات تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية

كما يشمل ايضآ تعريف شامل وعملي لتصميم الجرافيك:

- مكونات التصميم الجرافيكي والصور الفوتوغرافية.

- أنواع التصميم الجرافيكي.

- أهمية التصميم الجرافيكي.

- مقدمة عملية بالأمثلة تقنيات الرسوم المتحركة.

- معلومات هامة عن تطوير الأفكار وتطبيقاتها ضمن أشكال مرئية.

وطرق تحويل الأفكار لتصاميم وحل المشكلات التصميمية وتطبيقاتها.

- المفردات والمصطلحات المستخدمة من قبل المصممين وإيجاد تقنيات ولغة بصرية خاصة بهم.

- نظرية الألوان التي يتم الاعتماد عليها في صناعة البراندات لأن لكل لون دلالة معينة.  

الخطوط ومعانيها المختلفة.

- القواعد الأساسيات للتصميم الجيد ( التباين – اختلاف الألوان - المسافات بين التراكيب المختلفة ).

- تطبيقات عملية متنوعة ( تصميم فلاير – تصميم براند كامل – تعديل الصور) وغيرها الكثير.

جامعة القاهرة مركز جامعة القاهرة مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية ورشة الفنون الرقمية الجرافيك الفنون الرقمية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال يشعر به سكان القاهرة الآن

نيشان: هزة أرضية في لبنان الان

شعرت به مصر ولبنان… زلزال بقوة ٧.٧ يضرب تركيا

دخل في غيبوبة.. نقل فنان شهير إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة

انسحاب ريال مدريد من مونديال الأندية.. تقارير تفجر مفاجأة

كولر حرمه من رقم تاريخي.. لماذا غاب حسين الشحات عن مباراة الأهلي وسياتل؟

اجتماع بين مرتضي منصور وجمال علام لحل أزمة قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

قرار عاجل من فيريرا قبل مواجهة فاركو بالدوري بسبب هذا اللاعب

ترشيحاتنا

العلماء يخشون منه.. موجة مدمرة من أنفلونزا الطيور

أحمد محمد يوسف: المصريون القدماء استخدموا اللبان الدكر في التحنيط .. فيديو

أرقام تهمك في الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

أهم مزايا العمل بنظام المناطق الاستثمارية.. تفاصيل

أطول رحلة في العالم.. مصري يسجل رقمين بـ جينيس على دراجة كهربائية

صلاة في ليلة نصف رجب تبني لك 420 قصر بالجنة وثواب 70 شهيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إضافة هذا المكون إلى وجباتك يساعد على التخلص من الدهون الحشوية

بسبب قرصة ناموسة..إعلامية شهيرة تخضع لجراحة عاجلة

أبرز إطلالات النجوم على السجادة الحمراء لحفل جرامي الموسيقية| صور

شجار مروع بين أم وابنتها مع موظفي شركة طيران بأمريكا

فيديو

لن تعود مرة أخرى ماضيها خالٍ من الاتهامات.. حيثيات الحكم على منة شلبي في واقعة الحشيش

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد وأبرز الغيابات| تفاصيل

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

احذروا ملك إفريقيا.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن مباراة الأهلي وريال مدريد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ