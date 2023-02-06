اخبار التوك شو.. إعلامي كبير يعلن احتفاظه بأوراق ووثائق مهمة منذ 2011 .. الأرصاد تحذر من طقس الغد بسبب التقلبات الجوية "منخفض جوي وأمطار"

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

وزير الرياضة السابق يرد على مؤامرة إسقاط نادي الزمالك.. فيديو

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، إن هناك مشاكل كبيرة على مستوى الساحة الرياضية.



سيد علي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

كشف الإعلامي سيد علي، الحالة الصحية لـ الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كما خصص فقرة للحديث عن مباراة الريال والأهلي المقبلة بكأس العالم للأندية.



منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد بسبب التقلبات الجوية

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، مشيرا إلى أن البلاد تشهد سقوط أمطار على بعض المناطق ومنها السواحل الشمالية وستكون ما بين خفيفة إلى متوسطة.



الحكومة توجه المتحدثين باسم الوزارات بتكثيف الدور الفترة المقبلة|فيديو

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر بيانا رسميا ردا على برنامج «في المساء مع قصواء» بخصوص ملف المتحدثين باسم الوزارات، مشيرة إلى أن هذا البيان تضمن كل التقدير والاحترام للإعلام.



أحمد موسى: الأسعار في فرنسا مرتفعة والوضع الاقتصادي صعب

عرض الإعلامي أحمد موسى، طوابير من مئات الطلاب في فرنسا يصطفون أمام الجمعيات الخيرية للحصول على الغذاء بسبب ارتفاع الأسعار.



أحمد موسى ينفعل بشدة على الهواء لهذا السبب.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا صحة لوجود جلسة اليوم بين وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة.



ابتعدوا عن الأشجار والبسوا تقيل.. نداء من الأرصاد لـ المواطنين.. فيديو

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تقلبات شديدة في حالة الجو تصل ذروتها غدًا، على أن تهدأ حدتها يوم الثلاثاء، ويكون الرياح أهم عناصرها.



أحمد موسى: أحتفظ بأوراق ووثائق مهمة منذ 2011 حتى ثورة 30 يونيو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يحتفظ بأوراق ووثائق مهمة منها ما حدث منذ 2011 وحتى ثورة 30 يونيو.



تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية تضرب مصر خلال ساعات.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس.



وزير الشباب والرياضة السابق يفجر مفاجأة عن ترشحه في انتخابات الزمالك.. فيديو

كشف المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، حقيقة ترشحه لانتخابات نادي الزمالك أو اتحاد الكرة.

