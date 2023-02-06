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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد منظومة العمل بمصنع الأعلاف

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ،  زار اللواء سامي علام  السكرتير العام المساعد ،مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل،لمتابعة منظومة العمل بالمشروع ،ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة ، وذلك في حضور المهندس ناصر النحوي مدير المشروع

وخلال الزيارة تفقد السكرتير العام المساعد ، سير العمل بمصنع الأعلاف ،للاطمئنان على توافر الرصيد الكافى من مخزون الأعلاف ،وتجول داخل، متفقدا مكونات وأقسام المصنع ،والتي تشتمل على:مخزن الحجرالجيري ،ووحدة التصنيع القديمة ومخازن الذرة والصويا والمركزات ووحدة التصنيع الجديدة

كما تفقد السكرتير العام المساعد منفذ البيع بمحطة السادات لإنتاج بيض المائدة،وتابع سير العمل بالمحطة، والإطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع للجمهور، منوها عن دراسة فتح منفذ للمشروع بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ،لتوفير احتياجات المواطننين من تلك السلعة الإستراتيجية، مما يساهم في ضبط الأسعار في السوق المحلي بالمحافظة

تجدر الإشارة إلى أنه تم تطوير مشروع الدواجن والذى شمل إضافة عنبرين جديدين "أتوماتيك" لدعم المشروع أحدهما عنبر للتربية سعر 45 ألف طائر ، والذى استهدف زيادة الإنتاجية للمخطط 180 ألف طائر سنوياً إلى 225 ألف سنوياً ، بينما العنبر الثاني لإنتاج البيض والذى استهدف رفع الطاقة الإنتاجية للمشروعات من 30 مليون بيضة إلى 40 مليون بيضة سنوياً ، حيث استهدف مشروع التطوير ضمان استمرار الأمن الغذائي على مستوى المحافظة وتحقيق التوازن في السوق من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

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بني سويف مدينة بني سويف المركزى مشروعات منظومة العمل البيض الدواجن

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