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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يعقد يناقش الاحتياجات التدريبية لإدراجها في خطة تدريب التنمية المحلية للعام 2023/2024

صدى البلد

في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، ترأس السيد بلال حبش نائب المحافظ ،اجتماع لجنة بناء القدرات بالمحافظة ، لمناقشة الاحتياجات والموضوعات التدريبية ، وذلك لإدراجها  ضمن خطة التدريب التي تنفذها وزارة التنمية المحلية ، حيث حضر الاجتماع: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ،أحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية ، داليا فيض مدير البوابة الإليكترونية ،  عامر  نصر مدير مركز تدريب علوم الحاسب ،  ماجد مخلوف ممثل T.O.T بالمحافظة ،   هيثم محمد _مركز معلومات دعم واتخذ القرار. 

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وخلال الاجتماع ، ناقش نائب المحافظ مضمون كتاب مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، وتضمن الإشارة إلى موافاة المركز، باحتياجات المحافظة التدريبية للعام 2023/2024، سواء أكانت دورة جديدة أو دورات مستحدثة تتطلبها طبيعة العمل ، مع تحديد وبيان الفئات المستهدف تدريبها

حيث أكد نائب محافظ بني سويف  على أهمية تحديد البرامج والدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة وقدرات وتنمية مهارات العاملين ، لتتواكب مع الاحتياجات الفعلية للعاملين بالجهاز الإداري والتنفيذي للمحافظة على مستوى الإدارة المحلية، مع تكليف المختصين من الموارد البشرية بإعداد تلك الاحتياجات ، ليتم مناقشتها خلال ورشة العمل المزمع إقامتها بمركز  تدريب سقارة خلال الفترة المقبلة

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