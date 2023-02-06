نائب محافظ بني سويف يعقد يناقش الاحتياجات التدريبية لإدراجها في خطة تدريب التنمية المحلية للعام 2023/2024

في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، ترأس السيد بلال حبش نائب المحافظ ،اجتماع لجنة بناء القدرات بالمحافظة ، لمناقشة الاحتياجات والموضوعات التدريبية ، وذلك لإدراجها ضمن خطة التدريب التي تنفذها وزارة التنمية المحلية ، حيث حضر الاجتماع: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ،أحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية ، داليا فيض مدير البوابة الإليكترونية ، عامر نصر مدير مركز تدريب علوم الحاسب ، ماجد مخلوف ممثل T.O.T بالمحافظة ، هيثم محمد _مركز معلومات دعم واتخذ القرار.



وخلال الاجتماع ، ناقش نائب المحافظ مضمون كتاب مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، وتضمن الإشارة إلى موافاة المركز، باحتياجات المحافظة التدريبية للعام 2023/2024، سواء أكانت دورة جديدة أو دورات مستحدثة تتطلبها طبيعة العمل ، مع تحديد وبيان الفئات المستهدف تدريبها

حيث أكد نائب محافظ بني سويف على أهمية تحديد البرامج والدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة وقدرات وتنمية مهارات العاملين ، لتتواكب مع الاحتياجات الفعلية للعاملين بالجهاز الإداري والتنفيذي للمحافظة على مستوى الإدارة المحلية، مع تكليف المختصين من الموارد البشرية بإعداد تلك الاحتياجات ، ليتم مناقشتها خلال ورشة العمل المزمع إقامتها بمركز تدريب سقارة خلال الفترة المقبلة