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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كسبوا حظ.. خالد الغندور يهاجم معلق كروي بسبب مباراة الأهلي بمونديال الأندية

خالد الغندور
خالد الغندور

رد الإعلامي خالد الغندور، علي المعلق الكروي السعودي وليد فراج، بخصوص تعليقه علي مباراة الأهلي القادمة أمام ريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب خالد الغندور في منشور له عبر حسابه الشخصي “فيسبوك”: “صديقي العزيز وليد فراج يا تري في السعودية هل كل السعوديين شجعوا الهلال و انا بقولك الهلال كسب حظ بضربة جزاء و بضربات جزاء  حظ و اليوم في السعودية اكيد ناس كثير شجعت الوداد”.

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ويلتقي النادي الأهلي بمنافسه ريال مدريدالإسباني، علي ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله ، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب . 

موعد مباراة الاهلي ضد ريال مدريد 

تقام مباراة الأهلي وريال مدريد يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.

منشور خالد الغندور 
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