صورة لـ كهربا منذ الطفولة تثير إعجاب السوشيال ميديا.. شاهد

شارك محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، صورة من طفولته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر كهربا عبر خاصية “الاستوري”، وهو صغير في السن بملابس رياضية، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من جماهير ومحبي كهربا.

موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية



يلتقي فريق الأهلي بفريق ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.

وفاز محمد مجدي أفشة، بجائزة رجل مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية.

وحصد أفشة الجائزة بعدما سجل هدف المباراة الوحيد ليهدي فريقه بطاقة العبور للدور المقبل.