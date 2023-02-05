كهربا: قفلت على نفسي وقربت من ربنا خلال فترة إيقافي

كشف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي عن كواليس فترة إيقافه قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

وأضاف كهربا خلال تصريحات تلفيزيونية: 7 شهور من أصعب الشهور التي مررت بها خلال مسيرتي الرياضية وتعرض لظلم كبير، ولكن قربت من ربنا بشكل أكبر وأشكره علي كل شئ.

وأقال كهربا: قدرت أعدي الفترة الصعبة.. قفلت علي نفسي وتدربت واستعديت بالشكل الكافي للعودة من جديد للملعب، أشكر ربنا نصرني في الأداء بعد الضغط الكبير الذي تعرضت له طوال الفترة الماضية.

عن مواجهة ريال مدريد قال كهربا: “سعيد بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم ونتمني نكسب ريال مدريد”.

واختتم كهربا تصريحاته قائلا: "أشكر الجمهور هم السند وجزمة كل واحد منهم فوق راسي وبقولهم لسا عندي كتير وهفضل طول عمري ابن من أبناء النادي الأهلي".

موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية



يلتقي فريق الأهلي بفريق ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.

وفاز محمد مجدي أفشة، بجائزة رجل مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية.

وحصد أفشة الجائزة بعدما سجل هدف المباراة الوحيد ليهدي فريقه بطاقة العبور للدور المقبل.